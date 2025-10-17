El acusado de estafar a un vecino de Santiago en la venta de una caravana a través de Facebook acepta una pena de cárcel

El hombre acusado de estafar 6.000 euros a un vecino de Santiago con la compraventa de una caravana a través de un falso anuncio publicado de la red social Facebook, ha llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal en el que acepta una pena de seis meses de prisión, por lo que el juicio, marcado para este viernes en los Juzgados de Fontiñas, no se ha llegado a celebrar.

Una sentencia que el acusado ha seguido por videoconferencia, mostrando su conformidad a los puntos expuestos por el fiscal, que ha rebajado a la mitad el año de prisión que inicialmente se pedía para el procesado, por la devolución de los 6.000 euros a la víctima, entendiendo así que su responsabilidad civil está pagada.

Exteriores de los juzgados de Santiago, en el barrio de Fontiñas / Antonio Hernández

De esta manera, el ahora condenado, eludirá su entrada en prisión al carecer de antecedentes penales, un veredicto que podrá ser revocado si vuelve a cometer un nuevo delito en el periodo de los próximos dos años.

Todo se produjo durante las navidades de 2020

Según el escrito de calificación fiscal, durante la Navidad de 2020, la víctima de esta estafa en Santiago pretendía hacer la compra de una autocaravana. Momento en el que el acusado, "solo o en coordinación de otros, le hizo confiar en un anuncio publicado en Facebook para ganarse su confianza a través de una serie de mensajes, que llevaron a la víctima a entender que por 6.000 euros le vendería y le haría llegar a Santiago la autocaravana". Finalmente, todo era un burdo engaño.