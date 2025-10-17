O deporte compostelán comprométese coa «lingua propia»
‘Ficha polo galego’, así é o lema da campaña sociolingüística do Concello de Santiago
O Concello de Santiago lanzou este xoves a campaña de sensibilización ‘Ficha polo galego’, dirixida a clubs, adestradores, árbitros, seareiros e deportistas composteláns. Foi a alcaldesa Goretti Sanmartín, xunto á edil de Deportes, Pilar Lueiro, e á técnica de lingua do Concello Marta Besada, quen se encargou de presentar esta campaña, cuxos vídeos promocionais xa están dispoñibles en delingua.santiagodecompostela.gal.
«O deporte non é só competición, tamén e socialización e transmisión de valores», afirmaba a concelleira Lueiro durante a presentación da campaña da que a rexedora Sanmartín asegurou que será «continuada no tempo» e non vai quedar tan só na sinatura dun mero compromiso a través do portal do departamento de Lingua municipal. «En Compostela o 45% da poboación fala sempre ou maioritariamente en galego», asegurou a alcaldesa para afirmar con rotundidade que na capital galega «o galego está moi vivo» e por iso tamén se busca que Santiago sexa «capital para animar a todo o mundo a usar a nosa lingua».
Dentro desta campaña hai pulseiras, carteis, publicidade nos autobuses e vídeos, realizados por Illa Bufarda e para os que se conta con figuras tan representativas do deporte coma os futbolistas Vero Boquete e Borja Iglesias, a baloncestista Blanca Millán ou o adestrador Moncho Fernández.
A Corporación recibe o presidente da RAG
O presidente da Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, entrevistouse este xoves coa alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín, e mais coa concelleira de Capital cultural, Míriam Louzao, no marco da súa primeira visita institucional ao Concello de Santiago como máximo responsable da entidade.
No encontro no Salón Vermello do Pazo de Raxoi tamén participaron a secretaria da RAG, Ana Boullón; a tesoureira da entidade, María López-Sández; e a arquiveira-bibliotecaria, María Dolores Sánchez, membros da nova comisión executiva.
A marcha dos traballos do mapa sociolingüístico escolar de Compostela, que a RAG está a realizar no marco dun convenio co Concello, foi un dos asuntos abordados na xuntanza. Tras concluírse a recolla de datos coa colaboración dos centros educativos, o Seminario de Sociolingüística está a avanzar na elaboración dun informe que axudará á definición de novas estratexias para o mantemento e recuperación do galego entre os nenos e e adolescentes do municipio.
