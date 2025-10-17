O Son do Camiño vende más de 30.000 abonos en hora y media y se encamina al “sold out”

El O Son do Camiño vuelve a hacer historia. El festival más grande del norte de España, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en el Monte do Gozo de Santiago, ha superado todas las expectativas al vender más de 30.000 abonos en los primeros noventa minutos desde la apertura de su venta este viernes por la mañana.

El éxito de ventas confirma el tirón de un evento que, desde su creación, agota todas las entradas en cada edición, convirtiéndose en el único festival de gran formato en España en lograr este hito de manera consecutiva.

Dos artistas confirmados

La respuesta del público deja claro que el fenómeno O Son do Camiño sigue más vivo que nunca. Este impresionante arranque de edición se produjo con solo dos artistas confirmados hasta el momento. La primera, Katy Perry, una de las grandes superestrellas del pop mundial, que actuará por primera vez en Galicia en una de sus escasas fechas europeas.

También Linkin Park, la banda de rock más influyente del siglo XXI, regresará a los escenarios con su gira más esperada en años y ofrecerá en el Monte del Gozo uno de los conciertos más anticipados de la temporada.

Linkin Park, segunda gran confirmación de O Son do Camiño / Wikipedia

El festival, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Xacobeo, se ha consolidado como referente internacional tanto por su programación de primer nivelcomo por su localización privilegiada a la entrada del Camino de Santiago.

La organización recuerda que aún quedan abonos disponibles, aunque todo apunta a un nuevo “sold out” en cuestión de horas.