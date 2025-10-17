Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago

O Obradoiro convértese en centro de reanimación cardiopulmonar

Sanidade levou a cabo un adestramento masivo para desenvolver esta técnica no que recibiron formación preto de 200 persoas

Caamaño, Sanmartín e membros da corporación de Santiago asistiron aos exercicios

Caamaño, Sanmartín e membros da corporación de Santiago asistiron aos exercicios / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A Praza do Obradoiro converteuse este mércores nun centro de adestramento en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) con motivo da conmemoración do Día Mundial da Parada Cardíaca. A iniciaitva, promovida pola Consellería de Sanidade, contou con 15 monitores en soporte vital básico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, mediante o emprego de bonecos de simulación, ensinaron técnicas de reanimación a persoal de Protección Civil, Policía Local e estudantes do grado medio de Formación Profesional en Técnico en Emerxencias Sanitarias (TES) do IES Lamas de Abade de Santiago.

A formación fíxose extensiva a todos os transeúntes que quixeron aprender as manobras de soporte vital básico e RCP. Así, formouse a preto de 200 persoas durante as dúas horas en que se desenvolveu esta acción formativa.

Coa realización deste tipo de adestramentos preténdese dar a coñecer como actuar no caso de ser testemuña dunha situación na que unha persoa sufra unha parada cardiorrespiratoria, co obxectivo de poder reaccionar con rapidez e, deste xeito, minimizar os seus posibles efectos e aumentar as posibilidades de supervivencia.

780 mortes súbitas ao ano

Na comunidade galega as enfermidades cardiovasculares constitúen un dos problemas de saúde máis importantes, rexistrando unha media de 780 mortes súbitas ao ano. Galicia conta, segundo datos de Sanidade, con 3.464 desfribriladores semiautomáticos.

Noticias relacionadas y más

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e membros da corporación compostelá asistiron ao desenvolvemento do adestramento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents