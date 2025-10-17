Raxoi ve insuficientes los tres millones que la Xunta destina a Santiago por la capitalidad

El anuncio de la cantidad que la Xunta destinará a Santiago en los presupuestos autonómicos de 2026 para compensar los gastos extra que le acarrea ser la capital de Galicia ha generado este viernes las primeras reacciones. La partida se incrementa un 14% con respecto al año pasado hasta alcanzar los 3 millones de euros, una cifra que desde el Pazo de Raxoi ven insuficiente, mientras que el Partido Socialista reclamará en el Parlamento que llegue como mínimo a 7 millones. Por su parte, el PP destaca que el incremento es superior al del presupuesto.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, recordó que el Bipartito encargó un estudio que cifra la cantidad adecuada en 8 millones de euros, con lo que "entendemos que non se pode pasar aos 8 millóns de euros de golpe e polo tanto ten que haber unha progresividade, pero con estas cantidades pequenas que se van subindo, segue sen cumprirse" los compromisos asumidos por el presidente de la Xunta. En esta línea, indicó que Alfonso Rueda "comprometeuse a reunir o Consello de Capitalidade para poder analizar cal era esa cantidade, segue sen reunirse, e por tanto, seguímolo demandando".

"Benvida sexa calquera cantidade, pero parécenos moi pequena e, por tanto, seguiremos demandando que o presidente da Xunta cumpra a súa palabra", insistió Louzao. La portavoz también atribuyó el aumento de la cantidad a la "presión que levamos mantendo desde que chegamos ao goberno de Santiago". Por ello, aseguró que seguirán trabajando para recibir una "cantidade xusta".

El PP relaciona el incremento con Verea

Por parte del Partido Popular, la edil compostelana, Olaya Otero destacó que "en dous anos con Borja Verea liderando a oposición, subiu máis o Estatuto da Capitalidade que nos últimos 15 anos con 6 alcaldes e 9 portavoces". Además, subrayó que el aumento de 2,4 a 3 millones en dos años implica un crecimiento del 25%, "7 veces máis que o propio orzamento da Xunta".

De este modo, Otero se preguntó si la cuantía "é moito ou é pouco?", a lo que apostilló que "nunca será suficiente, pero serán os cidadáns os que decidan quen está conseguindo cousas e quen está embarrando e instalándose na bronca inútil".

Bouza reclama 7 millones

El secretario general del PSOE de Santiago y diputado autonómico, Aitor Bouza, también se mostró crítico con la cuantía anunciada, al tildarla de "desprezo a Santiago", además de censurar que se realice el anuncio sin haber presentado las cuentas previamente ante el Parlamento. Bouza indicó que su grupo presentará una enmienda para que la partida por la capitalidad llegue como mínimo hasta los 7 millones de euros, puesto que "vemos que este aumento é absolutamente insuficiente".

El líder de los socialistas compostelanos afeó que el incremento "se poida vender como un logro" porque la cantidad que recibirá Santiago en 2026 "non vai chegar nin ao que estaba orzamentado en 2009". Bouza reivindicó también los informes que apuntan a que es necesario un presupuesto mayor y valoró que "non é unha cuestión de porcentaxes, senón que é unha cuestión de recursos suficientes para a capital de Galicia". "Se volvemos actualizar os estudos a día de hoxe estariamos moi por enriba" de los 7 millones que solicitará en el trámite parlamentario.

Otras proyectos para Santiago

Bouza hizo un repaso por las inversiones para Santiago que el grupo socialista cree que la Xunta debería incluir en los presupuestos. Así, hizo referencia a algunas demandas que se vienen repitiendo en los últimos años, como una nueva sede para la Escuela Oficial de Idiomas, la ampliación del Conservatorio de Música o un nuevo Conservatorio de Danza.

En materia de educación solicitó partidas para la Escola Infantil en Santa Marta, y ampliaciones o rehabilitaciones para los colegios de Vite, Raíña Fabiola y Quiroga Palacios, así como nuevas residencias universitarias. En cuestiones sanitarias, Bouza reclamó una solución al parking del CHUS, un nuevo centro de salud en Conxo y la rehabilitación del de Concepción Arenal.

Además, pidió mayor inversión en vivienda pública, la ampliación del polígono industrial, mejoras en el saneamiento del rural, un plan de infraestructuras deportivas, la conservación del monasterio de Conxo o un centro de día en Fontiñas, entre otras cuestiones.