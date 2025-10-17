Peleas, sucesos sin resolver y denuncias vecinales: así es el gueto de la okupación en la Algalia y Entremuros

El Casco Histórico de Santiago, Patrimonio de Humanidad, se resiente en algunas de sus calles más emblemáticas. En la Algalia de Abaixo y la rúa Entremuros, los vecinos denuncian una creciente degradación provocada por la okupación irregular de viviendas. En el centro de la polémica, un hombre apodado 'El Negro', a quien se le atribuye la toma de inmuebles para su posterior alquiler a terceros.

La situación está provocando que el miedo se instale entre los vecinos de la zona. En los últimos meses, las continuas peleas, un incendio provocado -presuntamente por una rencilla- y hasta el levantamiento de un cadáver en una de esas viviendas, han hecho que uno de los principales accesos a la zona vieja se convierta en una especie de gueto donde este personaje es el rey.

Imagen cedida a El Correo Gallego de 'El Negro' / Cedida

La primera vivienda fue en Entremuros

Todo comenzó con la ocupación de una vivienda en la rúa Entremuros. Según asegura una vecina que se ha puesto en contacto con EL CORREO GALLEGO para denunciar los hechos, el número 26 de la mencionada calle era asaltada por 'El Negro' el pasado mes de abril.

Propiedad de la Fundación María Esperanza Rubido Romero, que se constituyó en 2007 con el fin de defender la dignidad y los derechos de los más vulnerables, en ella residía desde hace años una señora que ejerció como profesora de música en la vivienda y a quien la organización le cobraba una renta simbólica. Debido a un deterioro de su estado de salud, la mujer fue trasladada a una residencia, coyuntura que aprovechó este 'capo' de los subarrendamientos ocupas en Santiago para entrar en la vivienda.

Imagen de la vivienda ocupada en el Nº 26 de la rúa Entremuros / El Correo Gallego

Tal y como explica a este diario el abogado de la entidad, la Fundación propietaria se enteró tarde: “Había meses en los que la inquilina no pagaba, aunque luego siempre se ponía al día. Era algo con lo que la Fundación contaba y lo gestionaba como una más de sus actividades sin ánimo de lucro. Por eso, aunque dejara de hacer los pagos mensuales, no nos enteramos del traslado de la inquilina a la residencia”, asegura.

Una vez tuvo conocimiento de la ocupación, la entidad interpuso una denuncia en la comisaría compostelana el 21 de abril. Tras la misma, agentes de la policía se desplazaron a la vivienda e identificaron a 'El Negro'. El casó recayó en el juzgado de instrucción Nº3 de Santiago, encargado de los casos con violencia. Al no considerarse una cuestión penal, “se terminó archivando”, explica el letrado.

Varias patrullas de la Policía Local de Santiago acudiendo al Nº 26 de la rúa Entremuros / Cedida

Ante esta tesitura, la Fundación tuvo que presentar un recurso con el que finalmente consiguió que el juzgado admitiera a trámite la denuncia como un delito leve, siendo derivado al juzgado de instrucción Nº 1. Pero 'El Negro', conocedor de la legislación vigente en España, jugó sus cartas alquilando la vivienda a otros moradores, por lo que el procedimiento previo ya no valía y todo tenía que volver a empezar.

A día de hoy, la vivienda, tal y como puede apreciarse en las fotos enviadas a EL CORREO, se ha convertido en un foco de suciedad e insalubridad a pocos metros de la guardería Galiña Azul de As Rodas, en la que los toxicómanos entran para consumir su dosis. Hace aproximadamente un mes, en ella aparecía un hombre muerto en extrañas circunstancias, un dato que han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este diario, incidiendo en que todavía no pueden facilitar las causas del fallecimiento "ya que está bajo investigación judicial".

Estado actual de la vivienda ocupada en el Nº 26 de la rúa Entremuros / Cedida

'El Negro' continuó expandiendo su “oferta inmobiliaria” en la Algalia

Tras su salida de la vivienda situada en Entremuros, 'El Negro' no fue a parar muy lejos. Esta vez escogió varias casas de la Algalia de Abaixo a las que accedió por la fuerza, según confirman varios vecinos, para continuar con su particular “expansión inmobiliaria”.

Los números 3, 7 y 9 de la rúa Entremuros forman el núcleo de lo que los vecinos ya describen como un pequeño gueto de ocupación en uno de los principales accesos al Casco Histórico de Santiago. 'El Negro' habría establecido su residencia en el número 9, junto a otro individuo apodado 'El Canario', mientras que los números 3 y 7 estarían alquilados, presuntamente de forma irregular, a una joven y a un matrimonio de origen portugués. La convivencia, según relatan los residentes, es tensa y conflictiva, especialmente entre la chica y 'El Negro', cuyas disputas son frecuentes y alteran la tranquilidad de la zona.

El Nº 3 de la Algalia de Abaixo, ocupado por una pareja de origen portugués / El Correo Gallego

Una vecina, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, relata el ambiente de tensión que se vive a diario: “Las peleas entre Mónica, que ocupa el número 7, y 'El Negro', en el número 9, son constantes. Da igual que sean las diez de la mañana, las cinco de la tarde o de madrugada... siempre están discutiendo. El alboroto es diario”, asegura.

Los inmuebles Nº 7 y Nº9 de la Algalia de Abaixo, ofrecen una imagen lamentable desde que fueron ocupados hace unos meses / El Correo Gallego

Las disputas no se limitan a su vecina de portal. Según relata la misma residente, hace apenas unos días fue testigo de una escena inquietante desde su ventana: “Escuché a varios toxicómanos discutiendo en la calle, y uno de ellos amenazó a otro con quemarle la casa como a 'El Negro'”. La amenaza hacía referencia al incendio registrado el pasado 14 de junio en el primer piso del número 9, donde residen 'El Negro' y 'El Canario'. El fuego obligó a intervenir de urgencia a los Bomberos de Santiago, que lograron contener las llamas antes de que se propagaran a los inmuebles colindantes.

Otro foco de preocupación vecinal es el estado del balcón del segundo piso de esa misma vivienda. Según denuncian, 'El Negro' mantiene varias macetas colocadas precariamente sobre la barandilla, en una situación que consideran potencialmente peligrosa. “Las pone adrede haciendo equilibrio. Cualquier día va a ocurrir una desgracia si alguna cae y le da a alguien que pase por la calle”, advierten.

Numerosas macetas hacen equilibrio en el balcón de la casa ocupada por 'El Negro' en el Nº 9 de la Algalia de Abaixo / El Correo Gallego

Por ahora, todo sigue igual en Entremuros y la Algalia de Abaixo, pero los vecinos no están dispuestos a callar. Han recurrido a este diario para lanzar una llamada urgente de atención, reclamando más seguridad y acciones efectivas que frenen el aumento de peleas y el trapicheo en estas dos emblemáticas calles de Compostela, que merecen volver a ser espacios seguros y tranquilos para todos.