Santiago recibirá tres millones por ser capital: un 14% más que este año pero lejos de lo que reclama Raxoi
La alcaldesa considera que este año como mínimo la ciudad debería recibir 5,2 millones y reprocha que no se negocie con el Concello
El borrador de presupuestos para 2026, que hoy se aprueba en el Consello de la Xunta, traerá un incremento de las partidas para el Estatuto de Capitalidad de Santiago. El próximo año, Compostela recibirá tres millones de euros para compensar los gastos extra que le acarrea ser la capital de Galicia. El importe crece un 14% con respecto a 2025, pero sigue estando muy lejos de lo que pide el Ayuntamiento de Santiago. La alcadesa Goretti Sanmartín, reclamó ayer que como mínimo, la Xunta duplicase los 2,6 millones actuales.
La partida por la capitalidad estuvo congelada en 2,39 millones de euros anuales hasta el año pasado. Entonces la Xunta la incrementó un 10% hasta llegar a los 2,6 millones. En los dos últimos ejercicios se ha acumulado un crecimiento que roza ya el 25%. La Consellería de Facenda ha decidido, además, subir los fondos para Santiago por encima del crecimiento total de las cuentas autonómicas. Este año se prevé un alza en el entorno del 2%.
Informes de la USC
Pero los tres millones que llegarán a las arcas municipales siguen muy por debajo del importe que han determinado varios informes encargados por el Concello a profesores de la Universidade de Santiago en los últimos tiempos. Ya en el año 2004, el primer informe calculaba que el Ayuntamiento debería recibir 5,5 millones para poder cubrir el sobrecoste que tienen que asumir las arcas municipales por cuestiones como atraer a personas que no están censadas en la ciudad o por no cobrar impuestos por el uso de terrenos por parte de la Administración autonómica. En este mandato, Raxoi encargó una actualización del estudio que incrementó esa cantidad hasta los 8,6 millones de euros anuales. Sanmartín recordó ayer ambas cifras para considerar que como mínimo, la ciudad debería de disponer de 5,2 millones de euros el próximo ejercicio. La alcaldesa aseguró entender que «no se puede pasar de 2,6 millones a 8 millones de repente» y que «pueda haber una negociación» para ir incrementando progresivamente las partidas.
Encuentro con Rueda
La subida del importe de la capitalidad fue una de las reivindicaciones que la regidora compostelana llevó a la única reunión institucional que ha mantenido con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebrado en octubre de 2023. «El presidente se comprometió a que hubiese una reunión del consejo de la capitalidad, que es preceptivo antes de presentar los presupuestos, y que no se reúne año tras año sistemáticamente», recriminó Sanmartín.
La alcaldesa volvió a exigir un crecimiento de fondos para Santiago tras ser preguntada en rueda de prensa por las declaraciones realizadas minutos antes por el líder de los populares compostelanos. Borja Verea había asegurado estar «convencido de que, en los presupuestos para 2026, el Gobierno gallego tendrá una especial sensibilidad en el incremento del Estatuto de Capitalidad». El presidente del PP local criticó el «mercadeo de cifras irresponsables hechas por el gobierno de BNG y CA» y aseguró que había hablado con el conselleiro de Facenda para pedirle que siguiese manteniendo su compromiso con Santiago. Verea resaltó que el incremento del Estatuto de Capitalidad el año pasado «tuvo la mayor subida de los últimos quince años, creciendo por encima del propio presupuesto autonómico», a pesar de las peticiones «irresponsables» de BNG y CA que solo buscan «enfrentamiento» y la «bronca pola bronca».
Sanmartín insiste en el plan de rehabilitación
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, insistió ayer en las dos condiciones que pone a la Xunta para ceder dos suelos de titularidad municipal para que construya vivienda protegida. Raxoi ofreció las parcelas de A Muiña y As Cancelas, que no logró vender en un concurso público, a cambio de que se edifiquen pisos destinados al alquiler y que la Xunta invierta en un plan de rehabilitación de inmuebles. Raxoi pretendía destinar a este fin los aproximadamente cuatro millones de euros que pensaba ingresar con la subasta.
La alcaldesa considera fundamental que la vivienda pública sea de alquiler, porque si se pueden vender con el paso de los años pierden esa titularidad pública. Para Sanmartín las dos condiciones son asumibles por la administración y más en un momento en el que la Xunta está tramitando las cuentas del próximo año 2026 y en las que podría incluir, por ejemplo, ese programa de rehabilitación para el que el Ayuntamiento no exige una cantidad cerrada. Raxoi recuerda, además, que la Xunta ha firmado con otros municipios planes similares.
Sin embargo, la Consellería de Vivenda rechaza de momento estas parcelas ya que considera que Santiago debería de cedérselas gratuitamente y sin condiciones como ya han hecho otros municipios gallegos. La Xunta ya va a a invertir para construir los inmuebles. Sanmartín indicó, sin embargo, que Raxoi ya va a ceder otros tres suelos sin ningún tipo de condiciones. Prometidos hace ya varios meses, desde la Xunta se le reprocha al Concello de Santiago que todavía no han sido efectivamente traspasados.
Para estos dos nuevos suelos, con capacidad para construir un total de 80 pisos, el Concello sí considera adecuado poner estas condiciones con la intención de «compensar la pérdida de patrimonio que supondría para la población compostelana».
