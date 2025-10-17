Sisons cambia de ubicación la foliada de este sábado: se celebrará en a Casa das Máquinas

La foliada prevista para este sábado 18 de octubre en el marco del Festival Sisons cambia de escenario. Del parque de Bonaval se traslada a las Casa Das Máquinas en el barrio de Galeras. La organización del festival que se celebra estos días en Santiago indica que la cita "mantendrá el espíritu abierto y festivo" de las ediciones anteriores.

La quinta edición del festival SiSons Connect comenzó este miércoles 15 de octubre en Santiago como cita anual que sirve al mismo tiempo de foro para profesionales del sector musical (con showcases, charles, tertulias y conciertos) que de cita cultural abierta a todo el público durante cuatro jornadas.

Este sábado la programación de SiSons concluye con un concierto de Lenda Ártabra previsto para el parque de Bonaval pero que ahora se traslada a la Casa das Máquinas (13 h.), más otros tres shows ahí, con Fiandola (16 horas), Coanhadeira (19 h.) y Maghúa (20 h.). Será parte de un cierre en clave de foliada, que está abierta a que participen más bandas.

Organizado por la empresa MusicArte y la Asociación Cultural Tres por Catro, el SiSons Connect tiene el patrocinio del Ministerio de Cultura, la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Concello de Santiago y Acción Cultural Española, AC/E.