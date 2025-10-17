Sisons cambia de ubicación la foliada de este sábado: se celebrará en a Casa das Máquinas
La entrada seguirá siendo gratuita y se mantendrá el espíritu "abierto y festivo", informa la organización
La foliada prevista para este sábado 18 de octubre en el marco del Festival Sisons cambia de escenario. Del parque de Bonaval se traslada a las Casa Das Máquinas en el barrio de Galeras. La organización del festival que se celebra estos días en Santiago indica que la cita "mantendrá el espíritu abierto y festivo" de las ediciones anteriores.
La quinta edición del festival SiSons Connect comenzó este miércoles 15 de octubre en Santiago como cita anual que sirve al mismo tiempo de foro para profesionales del sector musical (con showcases, charles, tertulias y conciertos) que de cita cultural abierta a todo el público durante cuatro jornadas.
Este sábado la programación de SiSons concluye con un concierto de Lenda Ártabra previsto para el parque de Bonaval pero que ahora se traslada a la Casa das Máquinas (13 h.), más otros tres shows ahí, con Fiandola (16 horas), Coanhadeira (19 h.) y Maghúa (20 h.). Será parte de un cierre en clave de foliada, que está abierta a que participen más bandas.
Organizado por la empresa MusicArte y la Asociación Cultural Tres por Catro, el SiSons Connect tiene el patrocinio del Ministerio de Cultura, la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Concello de Santiago y Acción Cultural Española, AC/E.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia