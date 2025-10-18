Cinco visitas guiadas para descubrir un Santiago diferente este fin de semana

El fin de semana es una ocasión perfecta para recorrer Santiago de Compostela más allá de las calles principales y descubrir su historia, su arte y sus espacios emblemáticos desde nuevas perspectivas. Entre rutas históricas, experiencias inmersivas y visitas monumentales, estas son cinco propuestas guiadas que permiten conocer su memoria, creatividad y arquitectura desde dentro.

La Compostela republicana con Asociación Cultural O Galo

Este sábado, la Asociación Cultural O Galo organiza la ruta “Residencia ou lugar de traballo de persoas relevantes. Santiago 1923-1936”, guiado por la investigadora Antonia Pérez. La salida está prevista a las 12:00 horas desde la rúa Carreira do Conde nº 14.

El itinerario recorre los lugares en los que residieron o trabajaron figuras destacadas de la universidad y la cultura gallega entre la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. A lo largo del recorrido se recuperan las historias de Isidro Parga Pondal, Roberto Novoa Santos, María Miramontes, Ánxel Casal, Luis Tobío, Fole o Fernández del Riego, referentes de un tiempo de compromiso con la ciencia, la educación y el galleguismo. Esta actividad forma parte de las jornadas Santiago de Compostela 1923-1936 y requiere inscripción previa en comunicacion@ogalo.gal.

Ánxel Fole en un homenaje en 1964 con X. M. Álvarez Blázquez, Piñeiro, Cunqueiro, García Sabell, Del Riego y Otero Pedrayo / RAG

“Castelao. Mirar por Galicia”: arte, tecnología y memoria en el Gaiás

El Museo Centro Gaiás ofrece visitas guiadas a la exposición Castelao. Mirar por Galicia, una experiencia inmersiva que combina inteligencia artificial, hologramas, videoproyecciopes y realidad virtual. El recorrido acerca al visitante a la vida y obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, desde su infancia en Rianxo hasta el exilio, mostrando tanto su compromiso político y cultural como su faceta artística.

Las visitas, conducidas por el equipo educativo del museo, tienen una duración de 45 minutos y se realizan el sábado y el domingo a las 17:00 horas, con plazas limitadas e inscripción gratuita previa.

El vistazo urbano de Boris Savelev, también en el Gaiás

A la misma hora, el Gaiás acoge la visita comentada por la exposición “Boris Savelev. Viewfinder, una forma de mirar”, dedicada al fotógrafo ucraniano premiado en PHotoEspaña 2024.

Comisariada por Adam Lowe, la muestra recorre seis décadas de imágenes en ciudades como Moscú, San Petersburgo, Nueva York, Madrid o Vigo, y propone una reflexión sobre la belleza del cotidiano y la fragilidad de la vida urbana. Las visitas son gratuitas y requieren reserva previa.

‘Boris Savelev. Viewfinder, una forma de mirar’, en el Gaiás / Boris Savelev

Visitas nocturnas a la Catedral

Las visitas nocturnas guiadas a la Catedral de Santiago permiten conocer el templo fuera del horario de culto, recorriendo el Pórtico de la Gloria, la tribuna, la Capilla Mayor y los espacios museísticos. Las sesiones, de 90 minutos y guiadas por especialistas en arte y historia, se celebran de martes a domingo a las 22:30, 22:45 y 23:00 horas, e incluyen también el acceso al Museo Catedralicio, al Pazo de Xelmírez, a la Cripta del Pórtico de la Gloria, al Museo Diocesano y al MuSar – Museo Colegiata de Sar. Las entradas pueden reservarse en catedraldesantiago.es.

Las visitas nocturas a la Catedral de Santiago se realizan en horario de 22:30, 22:45 y 23:00 horas / Lavandeira JR (EFE)

Las cubiertas y la torre de la Carraca: Santiago desde el cielo

Para quien prefiera disfrutar de una perspectiva diurna, continúa disponible la visita a las cubiertas pétreas de la Catedral y a la Torre de la Carraca, que asciende 140 escalones hasta situarse a unos 72 metros de altura, ofreciendo una panorámica única del casco histórico compostelano. La visita, de 60 minutos, incluye también acceso a la colección permanente del Museo Catedral y a los espacios anexos, y está disponible todos los días de 10:00 a 20:00 horas con reserva previa obligatoria.