Cuatro conciertos que cierran octubre por todo lo alto en Santiago

Octubre no baja el ritmo y en lo que queda de mes Santiago acoge el festival Sisons, el cierre de Galicreques, The Burger Top, con las mejores hamburguesas del país y los conciertos de reconocidos artistas.

En este último apartado, desde EL CORREO GALLEGO te recomendamos cuatro citas que no debes perderte.

Métrika

Thais Amores García, conocida como Métrika, será la primera en actuar en la capital gallega.

La madre fundadora traerá a Compostela un concierto inédito que reúne algunos de los grandes hits de su carrera como son: Toto de loca, Sepecial K o Ya t has corrido?

Neófita cierra así su trilogía junto a Madre Fundadora y El Grimorio, creando una historia musical brutal.

El concierto de Métrika tendrá lugar en la Sala Capitol este sábado, 18 de octubre, a partir de las 21.00 horas (la apertura de puertas será una hora antes).

Robert Finley

El cantautor y guitarrista estadounidense de blues y soul Robert Finley trae a Santiago, por fin, su esperado cuarto álbum de estudio, Black Bayou, una proeza de 11 temas que fusiona gospel, blues, soul y rock en un homenaje crudo y contundente a Luisiana, su estado natal.

Su concierto tendrá lugar el próximo viernes, 24 de octubre, en la Sala Capitol, desde las 21.30 horas.

Guadi Galego

Apenas un día después del concierto de Robert Finley, la Capitol acogerá el concierto especial fin de gira de Guadi Galego.

Los que se acerquen a la sala compostelana podrán disfrutar de la exitosa gira Síntese Horizonte, que llega a su fin con un espectáculo concebido para teatro, acompañado por excelentes músicos y una cuidada puesta en escena.

El concierto tendrá lugar a las 21.00 horas del sábado, 25 de octubre.

Grande Amore

El broche de oro al mes de octubre correrá a cargo de Grande Amore, que actuará en la Capitol junto a Hofe y a VVV [Trippin' you] el viernes, 31 de octubre.

Tras su concierto habrá afterparty con aforo limitado con Ciervoss, Somiux y los DJs (Grande Amore DJ set, SOMIIUX B2B LUCASIITO).

La popular banda gallega acercará su tercer disco, III, publicado bajo el sello Ernie Records, a la capital gallega.

Un evento que huele a fiesta grande al coincidir además con la noche de Halloween, por lo que las sorpresas estarán, probablemente, en el menú. Sin duda, el plan ideal para despedir octubre por todo lo alto.