Éxito rotundo en el Salón del Vehículo de Ocasión en Santiago
El evento cierra mañana sus puertas tras tres jornadas con más de 150 coches vendidos
ECG
El Salón del Vehículo de Ocasión, que abrió sus puertas el pasado jueves en el recinto ferial de Amio, en Santiago, llega mañana a su última jornada con un balance muy positivo. En tan solo tres días, se han vendido ya 150 vehículos, y todavía quedan más de 650 unidades disponibles, con una amplia variedad de modelos y precios aún más rebajados en esta jornada final.
La organización destaca la gran afluencia de público y la excelente acogida de una oferta “hiper grande”, con opciones para todos los gustos y bolsillos. “Muchos visitantes han aprovechado la oportunidad de los mejores precios del año para cambiar de coche”, explican desde la organización. Además, el domingo se esperan nuevas operaciones, ya que es habitual que los compradores negocien las últimas bajadas de precio antes del cierre del evento.
El salón ofrece también un espacio de descanso con servicio de comida: pizzas, hamburguesas, perritos calientes y una terraza para disfrutar del ambiente.
El horario de apertura este domingo es de 10:00 a 20:00 horas, y la entrada es gratuita. Una oportunidad ideal para quienes buscan estrenar coche o simplemente disfrutar de una jornada diferente en el recinto ferial de Amio.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia