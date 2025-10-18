Isabel Dobarro y Abraham Cupeiro, estrellas del ciclo de conciertos en Santiago ‘Contemporáneas’

El ciclo Contemporáneas, que tiene a Isabel Dobarro y Abraham Cupeiro por estrellas, empieza el martes 21 de octubre en Santiago con una actuación del Grupo Instrumental Siglo XX. El proyecto fundado por Florian Vlashi e integrado por solistas de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), abre con la voz de Adriana Aranda, un ciclo con 10 conciertos gratis desde octubre a mayo.

Así lo indicaron durante la presentación celebrada ayer en el Pazo de Raxoi, la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao; los compositores Fernando Buide del Real (compostelano) y Nacho Muñoz, más la artista visual Sol Álvarez. El agua sirve de eje temático de esta edición.

Acceso gratuito

Los conciertos tendrán por marco las salas Mozart y Ángel Brage del Auditorio de Galicia ,con acceso gratuito previa retirada de las invitaciones, disponibles ya en la web de Compostela Cultura y en la Zona C · Punto de Información Cultural (Praza de Cervantes). Además, el mismo día de cada actuación, se podrá acceder a los tickets en dicho site desde una hora antes del inicio.

Desde la izquierda: Buide del Real , Louzao, Muñoz y Álvarez en la rueda de prensa de Raxoi. / Cedida

Eco en los Latin Grammy

La pianista santiaguesa Isabel Dobarro, nominada en la categoría de mejor álbum de música clásica en los Premios Latin Grammy, centra la segunda fecha del ciclo Contemporáneas, el 26 de noviembre, con un trabajo llamado Kaleidoscope. El 9 de diciembre, toman el relevo el flautista compostelano André Cebrián y el guitarrista Pedro Mateo González en Cartografía del mar, con obras de Leo Brouwer, Toru Takemitsu, Alicia Díaz de la Fuente o Robert Beaser.

Ya el 13 de enero de 2026: Vertixe Sonora, con Sementeira para cinco músicos, con piezas de Violeta Cruz, Sky Macklay, Tianyu Zou y Po Chien Liu. El 3 de febrero: Trío Zukan (URa, con obra de Abel Paúl, Bertrand Chavarría-Aldrete, Juan José Eslava y Zuriñe F. Gerenabarrena).

El ensemble Música Práctica, con Abraham Cupeiro. / Cedida

Buide y Cupeiro

El 10 de marzo, actúan Música Práctica y Abraham Cupeiro, y ofrecen Constelacións de auga. El 13 de abril: Plural Ensemble y Fabián Panisello, con Nieve sobre nieve. El 12 de mayo: Nacho Muñoz y Sol Álvarez (Compostela In-Audita). El 23 de mayo: Colectivo Galiza Emocional, Nacho Muñoz, Sol Álvarez, Marcos PTT, con Sarela, Caudal Sonoro. Y el 31 de mayo: Pulso Ensemble - Laboratorio Sonoro Inclusivo, «un proyecto que apuesta por la accesibilidad y la participación activa», añaden.

Contemporáneas es un ciclo anual que el Concello de Santiago desarrolla a través del programa Compostela Cultura con el apoyo de la Deputación da Coruña.