Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
La estrella lusa fue reconocida por muchos aficionados en la zona vieja compostelana
El futbolista portugués Képler Laverán Lima Ferreira, más conocido como Pepe, ha estado de paseo en Santiago de Compostela este sábado después de llegar al Obradoiro tras realizar una ruta ciclista.
Leyenda del Real Madrid, con el que logró conquistar tres títulos de la Champions League en las temporadas 2014, 2016 y 2017, fue invitado por el personal de Ribeiro's Bike Shop a participar, junto a otros seis ciclistas, en una etapa que tuvo final en la capital gallega.
En una publicación realizada por él mismo en su Instagram, agradece la invitación a una "aventura sobre rodas até Santiago de Compostela", calificándola como una "voltinha inesquecível".
Se dejó ver por la zona vieja
Una vez aparcada la bici y después del esfuerzo realizado, la estrella portuguesa no dudó en salir a pasear por la zona vieja compostelana, dónde muchos de sus fans lo reconocieron.
La popular cuenta de Instagram, Salseo USC, publicaba esta tarde en una sus historias una imagen en la que se puede ver al central luso junto a un aficionado, la cuál, ilustra esta noticia.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia