La Quimioteca Pública Española aspira a contar con diez mil compuestos en el año 2028

Coordinada por el Cimus de la USC y la Fundación Kaertor, la Quimioteca Pública Española, una biblioteca de compuestos químicos aportados por investigadores españoles que se está desarrollando con el liderazgo del propio Cimus como uno de los nodos de altas capacidades el consorcio europeo de infraestructuras de investigación (ERIC) EU-Opensecreen, y a través de la Fundación Kaertor, fue presentada ayer en Santiago.

Transformar conocimiento en innovación terapéutica

Con su sede física en las instalaciones del propio Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, es todo un ejemplo del impacto que puede generar la financiación pública en investigación. Una iniciativa que refuerza la capacidad del sistema científico español para transformar conocimiento en innovación terapéutica, y a la que pueden realizar sus aportaciones los agentes interesados, fundamentalmente los vinculados a las universidades y centros de investigación, tal y como se explicó en un acto en el que ejerció como anfitriona principal Mabel Loza, coordinadora para Galicia del Plan Complemetario de Biotecnología Aplicada a la Salud y de la red Esopenscreen, y en el que también participaron la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; la responsable de Infraestructuras Europeas de Investigación en Biomedicina, Marina López Pérez, y la vicerrectora de Política Científica de la USC, Pilar Bermejo.

Tiene ya medio millar de compuestos

La Quimioteca instalada en el Cimus cuenta con algo más de medio millar de compuestos y el objetivo es que de aquí a 2028 alcance los diez mil.

Su desarrollo permitirá valorizar el talento investigador nacional, potenciar la transferencia de resultados hacia la industria biomédica y generar oportunidades económicas y sociales derivadas del descubrimiento de nuevos fármacos.