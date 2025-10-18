La USC aumenta la cifra de alumnos en 3.497 y llega a 25.716 este curso

A falta de que quede cerrada la lista definitiva de matriculados en la Universidade de Santiago para el presente curso, el número de alumnos en este 2025/2026 se ha visto incrementado en 3.497, ascendiendo el total a 25.716 frente a los 22. 219 contabilizados en el anterior, según los datos provisionales facilitados por la USC.

Datos globales sumando ambos campus, tanto el de Lugo como el de Santiago, y que en el caso concreto de estudios de grado cifran en 20.789 los matriculados en esta ocasión, de los cuales 13.189 son mujeres y 7.600 hombres. En 2024 los alumnos de grado eran 19.883, siendo 12,733 mujeres y 7.150 hombres.

Alumnos que inician sus estudios en la USC

Por lo que se refiere a primeras matrículas de grado, el pasado 8 de septiembre iniciaron su formación en este ámbito en el campus compostelano 3.895 estudiantes, de los cuales 2.461 son chicas y los 1.434 restantes chicos. En el de Lugo las primeras matriculaciones se elevan a 935, siendo el número de mujeres 559 frente a 376 hombres.

Por otra parte, la Universidade de Santiago ha sido la elegida para realizar un máster por un total de 2.347 personas, de las que únicamente 221 lo cursan en Lugo, mientras las 2.126 restantes lo hacen en la capital gallega.

Casi 2.600 doctorandos

En los cursos de doctorado de la institución académica compostelana están inscritos 2.580 estudiantes, 2.289 en el campus de Santiago y 291 en el de Lugo.

La USC cuenta con 1.327 alumnas matriculadas en un máster y 1.379 en un doctorado, mientras que el número de hombres inscritos contabilizados hasta la fecha es de 1.020 en el caso de los másteres, 1.201 en el de los doctorados.