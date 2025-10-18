MÚSICA
La zarzuela ‘Non chores, Sabeliña’ llega a Santiago este domingo con acceso libre
La zarzuela Non chores, Sabeliña, obra do compositor Gustavo Freire con libreto de Xosé Trapero Pardo, se escenifica mañana con entrada libre en el Auditorio de Galicia (20:00 horas) tras su función de hoy en el Auditorio de Vilagarcía de Arousa (20 h.) , propuesta impulsada por la Asociación de Amigos da Ópera de Santiago.
Colaboración
Esta producción cuenta con la colaboración de la Banda Municipal de Música de Santiago y el Coro do Liceo de Vilagarcía. Como solistas principales participan la soprano Emilia Pérez y el barítono Lucas López, acompañados por la mezzosoprano Josefa Dorado y el tenor Víctor Bóveda, entre más artistas implicados.
La dirección escénica corre a cargo de José Álvarez, l dirección musical de Casiano Mouriño (director de la Banda Municipal) y la dirección coral es cosa de Josefa Dorado. El estudio e investigación de la obra fue realizado por Javier Jurado.
Resto de producciones
Esta producción de Non chores, Sabeliña, impulsada por la Asociación de Amigos da Ópera de Santiago llega tras las representaciones de A lenda de Montelongo (con música de Bernardo do Río más letra de Juan Buhigas y Manuel Rey) y Miñatos de vran, del maestro José Fernández Vide con texto de Ramón Otero Pedrayo, tacada que resume tres años de trabajo de la entidad compostelana.
