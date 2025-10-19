Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónica social compostelana | Visita a Londres con Viajes Tambre

Homenaje a Pepe Domingo Castaño en Padrón

Foto de grupo antes de subir al London Eye, con el Parlamento británico al fondo

De la mano de la agencia Viajes Tambre, que organizó todo lo concerniente al trayecto, pernoctaciones y actividades, un nutrido grupo de gallegos amantes de conocer nuevos destinos pasó cinco días en Londres, donde disfrutaron de los principales atractivos que ofrece a los visitantes la capital inglesa.

De esta manera, conocieron la Abadía de Westminster, el London Eye (la famosa noria de la ciudad), la Catedral de St. Paul, el Mercado de Camden o el Museo Británico, entre otros lugares. Además, el grupo tuvo la oportunidad de subir a la noria, desde donde apreciaron las mejores vistas sobre la ciudad.

Homenaje a Pepe Domingo Castaño

Paco González y el resto de comensales, en la comida homenaje a Pepe Domingo Castaño en Padrón

Los oyentes de Tiempo de Juego, el programa deportivo líder de la radio española, saben que la presencia de Pepe Domingo Castaño se mantiene muy viva cada vez que se pronuncia el "¡Hola, hola!" que sirve para abrir los espacios. Ese sentimiento late muy vivo y Paco González, director y alma mater de Tiempo de Juego, no deja de recordarlo.

Hace unos días, aprovechando que había parón liguero, Paco y su mujer, Mayte, decidieron viajar a Galicia para estar en Padrón el día del cumpleaños de Pepe. Como no podía ser de otra forma, la celebración tuvo lugar en la Pulpería Rial. Allí, junto al prestigioso periodista, estuvieron algunos de sus amigos gallegos, como el gran Rial y sus dos hijos y un yerno; Teresa y Ángel, hermana y cuñado del recordado Pepe junto a dos de sus sobrinos, Domingo y la periodista Marta Rey; el exdirector de Cope Galicia Javier Maroño y su mujer; o los también periodistas José Antonio Pérez y Arturo Reboyras.

Ni que decir tiene que Pepe Domingo Castaño no estuvo en cuerpo, pero su alma no dejó de estar presente en una velada en la que volvió a ser protagonista. Él, y su inseparable amigo y compañero Paco González.

