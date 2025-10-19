El decano de Medicina: "El pacto de 2015 para descentralizar las prácticas se cumple al 80%"

El mismo día que la Universidade de Vigo amenazaba con pedir también el título de Medicina, en Santiago la facultad celebraba la festividad de su patrón San Lucas con un homenaje a los ocho profesores que se jubilaron este curso. El decano José Carreira pronunció un discurso en el que puso en valor el trabajo realizado por estos docentes. En los últimos meses los rectores coruñés y vigués justifican su decisión de reclamar los estudios de Medicina porque el pacto de 2015 para descentralizar la formación práctica avanzó «tímidamente» desde que se firmó hasta la actualidad. Durante su intervención Carreira defendió que se «cumple al 80%».

Carreira, a la izquierda, junto con los profesores que se jubilan este curso de Medicina / Cedida

El decano explicó que en los próximos años el número de estudiantes que realizan las prácticas en el área sanitaria de Santiago se reducirá al 25% de los que hay actualmente. El nuevo plan de estudios que se ha estrenado este curso disminuye las horas de formación clínica. Además en estos momentos las prácticas están totalmente descentralizadas para los alumnos de 6º curso, que se pueden formar en hospitales universitarios de toda la comunidad. Una de las dos rotaciones de quinto está también descentralizada y la intención es implantar este curso la segunda rotación de quinto y avanzar en que los alumnos de cuarto puedan realizar las prácticas fuera de Santiago, tal como se había acordado en 2015.

Supuesto incumplimiento

El supuesto incumplimiento de estos acuerdos fue uno de los argumentos a los que se agarró el rector coruñés, Ricardo Cao, a finales de marzo para reclamar que la UDC tuviese un título propio de Medicina. Para calmar las augas, la Xunta propuso mantener una única facultad en Galicia pero avanzar en la descentralización. La idea es que los estudiantes puedan recibir a partir de ahora las clases teóricas en ciudades como A Coruña y Vigo. Las tres universidades crearon una comisión para avanzar por este camino que todavía no ha llegado a ningún acuerdo. Este viernes, la UVigo lanzó su últimatum: si en el plazo de un mes no se alcanza un nuevo pacto pedirá también el título de Medicina para la ciudad olívica.

Ese mismo día durante su discurso, Carreira insistió en que no es necesario formar a más médicos en Galicia por lo que no tendría sentido crear nuevas facultades. Cada año inician curso en Santiago 403 futuros médicos. «El ACIS (Axencia Galega de Conocimiento en Salud) establece como necesidades de estudiantes de Medicina para Galicia entre 350 y 400, es decir estamos por encima de las necesidades de estudiantes para nuestra comunidad», recordó el decano.

Homenaje

El acto de celebración del patrón de la facultad sirvió para despedir a los ocho profesores que se jubilan este curso: Miguel Gelabert Gónzalez, María Josefa Natividad Guerra Seijas, Raimundo Mateos Álvarez, Enrique Ramón Meaños Melón, Agustín Montes Martínez, Manuel Pereiro Ferreirós, Benito Rilo Pousa y María Ángeles Rodríguez Cobos. «Vuestra jubilación es una buena noticia para vosotros y para vuestras familias, pero no es una buena noticia para la facultad, después de tantos años de trabajo y dedicación», agradeció el decano.