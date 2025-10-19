La dirección del Guayaba y La Grandota denuncia racismo tras la polémica de las macropeleas en Santiago

La dirección del Guayaba y La Grandota ha dado un paso al frente. Los responsables de estos dos locales de ocio nocturno ubicados en el Ensanche de Santiago acaban de denunciar, mediante un comunicado, que la polémica generada después de las macropeleas que han tenido lugar durante el último mes en la capital gallega, no es más que "una campaña de desprestigio, de racismo y de mala fama para los latinos".

En el escrito, colgado en sus redes sociales, la gerencia de ambos locales aluden a todas las informaciones que durante estos días han salido en los diferentes medios compostelanos, queriendo matizar que, "ninguna de las peleas han sido en nuestros locales".

Además, recuerdan que en la zona del Ensanche no son sólo sus negocios los frecuentados por personas de origen latino, sino que "hay siete en total", y apuntan que estos clientes, sean latinos o no, "pueden acabar peleándose en la Plaza de Vigo o en La Quintana", señalando que estos altercados también ocurren en el Casco Histórico: "Acaso no hay peleas multitudinarias en locales de la zona vieja o a la salida de las discotecas no latinas del Ensanche compostelano".

Es por ello que, tras ser señalados como el origen de muchas de estas trifulcas, manifiestan sentirse el centro de "una campaña de desprestigio, de racismo y de mala fama para los latinos", e indican que "las mayores peleas se producen en locales no latinos que todo el mundo sabe".

Rachazo total a las peticiones de Raigame

Respecto a una de las peticiones que este lunes demandaba la asociación de vecinos Raigame en la reunión celebrada en el CSC del Ensanche a raíz de las macropeleas, en la que piden al Concello de Santiago el adelanto del cierre del ocio nocturno a las 04.00 horas, la dirección de la Guayaba y La Grandota ha querido mostrar su rechazo total a esta iniciativa: "Queremos expresar nuestro rechazo total a lo que están pidiendo de un cierre adelantado de las discotecas a las 04.00 am, cuando la clientela llega a las 04.30 am después de estar en bares que incumplen su horario de cierre", explican.

Así mismo, los empresarios insisten en que cumplen con toda la ordenanza municipal "al pie de la letra", y aseguran haber pasado "tres revisiones en el último año, estando cien por cien con la legalidad urbanística", y apuntan a que desde Raigame, deberían denunciar a otros bares y afters "que sí la incumplen", por lo que si hay peleas en las calles, "no es nuestro problema", concluyen.