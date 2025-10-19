Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PP de Santiago denuncia que o goberno local «ten instrumentos» para atallar o senfogarismo

Demandan que se mellores a presenza policial e a vixilancia na cidade

O líder do PP de Santiago, Borja Verea

O líder do PP de Santiago, Borja Verea / CEDIDA

El Correo Gallego

Santiago

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, asegurou este sábado que o goberno local «ten instrumentos de servizos sociais, sanitarios, de seguridade, de convivencia pública e xudiciais» para atallar o senfogarismo na cidade, pero «ou non sabe ou non quere». Verea remarcou que «hai cansazo na cidadanía» e denunciou inseguridade en Compostela.

Borja Verea recalcou que o goberno de «BNG e Compostela Aberta» debe «mellorar a presencia policial e vixilancia na cidade», sobre todo, engadiu na cidade vella, «ademais de activar un Plan Plurianual para a contratación de 100 novos policías locais».

