O PP de Santiago denuncia que o goberno local «ten instrumentos» para atallar o senfogarismo

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, asegurou este sábado que o goberno local «ten instrumentos de servizos sociais, sanitarios, de seguridade, de convivencia pública e xudiciais» para atallar o senfogarismo na cidade, pero «ou non sabe ou non quere». Verea remarcou que «hai cansazo na cidadanía» e denunciou inseguridade en Compostela.

Borja Verea recalcou que o goberno de «BNG e Compostela Aberta» debe «mellorar a presencia policial e vixilancia na cidade», sobre todo, engadiu na cidade vella, «ademais de activar un Plan Plurianual para a contratación de 100 novos policías locais».