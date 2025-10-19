O PSOE de Santiago ve «insuficiente» a achega da Xunta pola capitalidade
Guinarte denuncia que a cantidade está aínda por debaixo da de 2009
O voceiro do grupo municipal socialista en Santiago, Sindo Guinarte, cualificou de «claramente insuficiente» o incremento anunciado polo PP sobre a achega dos orzamentos da Xunta de Galicia para 2026 a Santiago en virtude da Lei do Estatuto de Capitalidade.
O goberno galego prevé aumentar en 400.000 euros a cantidade asignada, unha subida que, a xuízo de Guinarte, «non responde ás necesidades reais da capital galega nin ao que determinaron estudos académicos. É unha cantidade claramente insuficiente, eu diría incluso que é unha cantidade pírrica. Unha cantidade moi por debaixo do que os informes da Universidade de Santiago estableceron que era razoable».
Guinarte lembrou que a cifra proposta pola Xunta de Galicia «queda aínda por debaixo da cantidade que a Comunidade Autónoma achegaba a Compostela no ano 2009, precisamente cando a Xunta pasou a mans do Partido Popular. Despois de 15 anos», engade o edil do PSOE, a Administración autonómica propón achegar menos a Santiago. «Esta Xunta de Galicia do Partido Popular non respecta a capital de Galicia», concluíu o voceiro do grupo municipal socialista.
Tamén o venres se pronunciaba sobre os orzamentos autonómicos o deputado e secretario xeral do PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, que acusaba á Xunta de amosar «desprezo absoluto» á cidadanía por «facer anuncios respecto aos orzamentos antes de presentalos diante dos representantes da cidadanía galega».
