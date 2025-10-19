Santiago
El precio de la vivienda en Santiago bate récords: ya supera los niveles de la burbuja
En el cierre del segundo trimestre del año el metro cuadrado se situó en 2.210 euros, superando los 2.120 del mismo periodo de 2008
El mercado de la vivienda se mantiene en una incontenible escalada de precios. Si los alquileres son cada mes menos asequibles, las estadísticas reflejan que comprar un piso también está al alcance de cada vez menos bolsillos. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el segundo trimestre del año el coste del metro cuadrado batió un récord al situarse en 2.210 euros, llegando a superar el techo anterior, los 2.120 euros alcanzados a mediados de 2008, en plena burbuja inmobiliaria. «O aumento de prezos é algo real que estamos vendo todos os días. A vivenda en Santiago e na súa contorna ten un custe altísimo», constata Vicente Martínez, integrante de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin).
Pese a lo llamativo de las cifras, Santiago no es la ciudad gallega más cara para comprar un piso. A la cabeza se sitúa A Coruña con 2.572 euros por metro cuadrado y supera también el techo alcanzado en el año 2008 en pleno bum inmobiliario. El resto no ha llegado a este extremo, siendo Vigo la tercera con el coste más alto, 2.092 euros/m2. Las demás urbes presentan cifras por debajo de los 2.000 euros, puesto que en Pontevedra el valor tasado es de 1.779, en Ourense de 1.431 y en Lugo de 1.352. Ferrol es la ciudad más asequible para comprar con un precio de 1.007 euros/m2.
Con este panorama, en Compostela durante el primer semestre de 2025 se completaron un total de 372 operaciones de compraventa en la capital gallega, una cifra muy similar a la del año anterior, cuando fueron 375. En el mismo periodo de 2023 se realizaron 353, mientras que la primera diferencia significativa del último lustro se encuentra en 2022, cuando se produjeron 486. Martínez señala que en las inmobiliarias se percibe también esta estabilidad, puesto que «non hai unha gran variación no número de operacións». Las cifras recientes, en cualquier caso, se sitúan lejos de las 894 transacciones de los primeros seis meses de 2008, poco antes del estallido de la burbuja.
Escasez de oferta
El principal condicionante del mercado de compraventa en Santiago es la escasez de oferta para satisfacer la demanda existente. «Hai menos oferta de vivenda dispoñible en venda e unha alta demanda, o que tende a elevar o prezo», señala Martínez, que puntualiza que a la falta de promociones de obra nueva se suma una reducción de la vivienda usada disponible. «Hai tres anos había cerca de 700 vivendas en venda en Santiago e agora apenas hai arredor de 500. A entrada de vivendas usadas ao mercado de compravenda non é suficiente para satisfacer a demanda», apunta.
Teniendo en cuenta todos los factores, Martínez augura que «este ano e o que vén debería estar en cifras semellantes porque non hai unha bolsa grande de vivenda que vaia provocar unha diminución ou atenuación dos prezos». Pese a ello, cree que la demanda no se resentirá, puesto que «é unha cidade cun alto número de funcionarios, con institucións que atraen moitos traballadores». Además, existe «un importante número de compradores inversores que queren adquirir vivenda para dedicar ao aluguer, as grandes cidades como Santiago, A Coruña e Vigo teñen moita demanda deste perfil de comprador».
Necesidad de reformas
De las 372 transacciones realizadas en los seis primeros meses del año, solo tres fueron de vivienda nueva. La necesidad de acudir al mercado de segunda mano presenta también el obstáculo de acometer, en muchos casos, una reforma posterior. «Falta man de obra e empresas especializadas, o gran problema son os prazos de demora que iso produce. Agora mesmo, para facer unha reforma integral dun piso, a lista de espera é de meses. Hai poucas empresas e a iso súmase que os custes obviamente tamén son elevados», comenta Martínez.
«A miña experiencia de búsqueda é bastante frustrante»
Los altos precios están frenando a muchos compostelanos a la hora de lanzarse a la compra de una vivienda. «A miña experiencia de búsqueda é bastante frustrante, porque hai tempo que estou monitorizando un pouco a situación. Daste conta de que iso nunca baixa e aínda por encima complícase máis a situación, porque sobe moito máis o prezo da vivenda que os salarios», señala Javier. Pese a tener un trabajo estable e ingresos regulares desde hace casi 20 años, señala que «vin que era prácticamente imposible comprar unha vivenda sen poñer en risco o meu día a día. Agora levo meses sen volver a mirar».
«Nestes momentos a miña principal opción é mirar nos concellos da periferia. Xa case non busco en Santiago. Miro en Teo ou en Oroso, cada vez máis lonxe», añade este vecino al referirse a una posibilidad cada vez más elegida.
Tras varios años soportando las continuas subidas del precio del alquiler, la alternativa de la compra resulta atractiva, pero no salen las cuentas. «Co meu salario creo que me concederían unha hipoteca. Se facemos cálculos das hipotecas feitas a 20 ou a 30 anos, sae mellor que estar en aluguer, pero ao mesmo tempo os salarios medios non permitirían pagar esas cotas de hipoteca, porque xa case se iría a metade dos ingresos nese pago», indica Nuria.
Si a ello se añade la necesidad de acometer una reforma, las complicaciones aumentan porque «non hai empresas suficientes que se dediquen a isto». Así, Nuria concluye que «aparte da vivenda, tes que pagar a reforma, co cal é moi difícil o acceso a un prezo asequible».
