«No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»

Mar Lorenzo (Noia, 1968), catedrática en el Departamento de Pedagogía y Didáctica, ejerció como vicerrectora de Cultura en dos ocasiones: junto a Senén Barro como rector y con Antonio López. Por ello cree que conoce bien la Universidad para ahora convertirse en rectora. El relevo generacional, la investigación y la docencia son los tres grandes retos de la USC en los que pondría el foco, sin olvidarse de las infraestructuras.

Fue vicerrectora de Cultura, Servizos e Igualdade con el rector Antonio López, hasta 2022. ¿Qué valoración haría de su cargo?

En líneas generales creo que el rector Antonio López ha hecho un buen trabajo. En su rectorado ha coincidido una fase de crecimiento de la universidad con un momento que defino como de fin de ciclo. Y eso siempre es difícil de gestionar. Creo que con López termina el ciclo que desde mi punto de vista comenzaron rectores como Pajares, Villares y Darío Villanueva. Ahora que hay que reconstruir y repensar el modelo de universidad.

En febrero de 2023 tomó posesión como decana de Ciencias da Educación. ¿Qué avances ha logrado en este centro?

Estamos iniciando el cuarto año de mandato de este equipo decanal. Creo que todo lo que se ha avanzado en la facultad a nivel del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa, ha sido posible gracias al cometido previo de otros equipos decanales de los que hemos recogido el testigo. En torno al estudiantado gira absolutamente todos los avances que hemos tenido a nivel de organización, de infraestructuras, de innovación,de motivar al profesorado para iniciar determinados procesos o en el ámbito de la formación y de la investigación. Un trabajo coral de todo el centro.

¿Por qué presentará su candidatura al rectorado de la USC ?

He sido vicerrectora dos veces, con dos rectores diferentes. También dirigí un colegio mayor del Servicio Universitario de Residencias, fui subdirectora de la desaparecida residencia universitaria Jiménez y Elisa Fernández de la Vega y coordinadora de un programa de doctorado. Actualmente soy la decana de Ciencias da Educación, que es la segunda facultad más grande que tiene la Universidade de Santiago de Compostela. Y además, desde el punto de vista de investigación, pertenezco a un grupo de referencia, no solamente aquí en Galicia, sino también en España. Por lo tanto, creo que conozco muy bien nuestra universidad. Tengo experiencia y muchísimas ganas, ilusión y fuerzas. Creí y creo que es el momento de dar el paso al frente.

Por ahora sois cinco las mujeres que lucháis por convertiros en la primera rectora de la historia de Galicia. ¿Ve mucha rivalidad?

Sinceramente yo solo veo magníficas compañeras, muy capacitadas. Si soy rectora contaré con todas para que me ayuden y si lo es otra de ellas, inmediatamente me pondré a su disposición para asumir todas las encomiendas que desde cualquier posición ella considere. En este momento no valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco.

¿Cree que podría haber otros nombres?

Aún queda mucho camino por recorrer, pero creo que el escenario está claro. En estos momentos somos cinco investigadoras y profesoras las que hemos decidido dar este paso al frente y eso ya supone una gran celebración.

¿Cuáles son los grandes retos que tiene por delante la USC?

El gran reto que estamos experimentando es el profundo significado del reemplazo generacional. Se están yendo los investigadores y las investigadoras que cambiaron la USC y la convirtieron en una universidad moderna y competitiva. El cambio generacional creo que conlleva también un cambio de modelo, otro modo de ver y vivir la universidad. El encuentro entre esas dos visiones es imprescindible, y tiene que afectar tanto a nuestra identidad como a la organización de la universidad. Por otra parte, la USC ha liderado la investigación en Galicia, de forma natural, porque desde la creación de la Universidade de A Coruña y la Universidade de Vigo, los grupos que lideraban la investigación se quedaron en Santiago. Ahora, esa ventaja originaria ha desaparecido, como es lógico, y el liderazgo de nuestra universidad hay que ganarlo día a día. El otro reto es la docencia. Como ya ha comentado muchas veces el rector Antonio López, somos una universidad porque tenemos estudiantes. Ellos y ellas son el fin último de la universidad. Estamos formando a los profesionales de los próximos años y es imposible hacerlo sin contar con sus expectativas y con lo que esperan de nosotros. En esa relación también es necesario pensar en los nuevos formatos tecnológicos que van a afectar a la relación entre el profesor y el alumnado.

¿Ya tiene un equipo formado?

Estoy muy satisfecha con el equipo que estamos conformando. Hay personas que ya han confirmado y estoy a la espera de convencer a alguna otra. Tengo muy claro lo que quiero y en ese sentido estamos trabajando duro. Así, tan pronto se convoquen las elecciones presentaré a mi equipo. Lo que puedo avanzar es que tendremos un vicerrectorado de coordinación del campus de Lugo para fortalecer la vida universitaria en la ciudad y fortalecer el propio campus.

¿Tiene ya claras las principales líneas estratégicas de su programa?

Nos gusta recoger las ideas que tienen las personas que conformamos esta comunidad, pero algunas líneas ya las tenemos claras. En cuanto a organización queremos recuperar el peso de gestión de las vicerrectorías y tener una gerencia más técnica. Para eso es importante que el nuevo gerente o la nueva gerenta de la Universidade de Santiago sea un PTXAS, personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Por otro lado, tenemos claro que toca reorganizar de alguna forma los departamentos y los centros para que funcionen de forma más eficaz y eficiente. No podemos hacer universidad contra el profesorado, contra el personal de administración o contra los estudiantes. Hay que construir una universidad en la que todos nos sintamos cómodos e identificados con un proyecto porque de esa forma daremos lo mejor de nosotros. Esta ha sido siempre mi forma de gestionar cuando he ocupado un puesto de gestión y espero seguir haciéndolo.

Las infraestructuras están en el punto de mira, habiendo dificultades para lograr inversión. ¿Cuál es su apreciación?

Llevamos desde los años 90 esperando el nuevo edificio que acabe con esta división entre dos edificios que tenemos en Ciencias da Educación. Y hay otras actuaciones pendientes como Historia, Farmacia o el Colegio Mayor San Clemente, por citar algún caso. En este apartado tenemos que ser muy firmes con la Xunta, y también leales. Tenemos que tener muy claras nuestras necesidades y expectativas, porque tenemos que dar a la sociedad lo mejor de nosotros y eso implica, evidentemente, las infraestructuras. Por mis cargos de gestión y por mi investigación, siempre he tenido que trabajar con la administración autonómica y siempre hemos encontrado cauces de diálogo y de entendimiento. En todo lo que tiene que ver con el tema de las infraestructuras creo que podré hacer que ese camino sea positivo.

Si se convierte en rectora de la USC, ¿qué sería lo primero que haría?

Estoy convencida de que llegaré al cargo. El día que tome posesión lo primero que voy a hacer es ir a mi pueblo y respirar el aire de mi ría. Al día siguiente, a las ocho y media de la mañana, seguramente esté entrando por la puerta del rectorado. Subiré al despacho, saludaré a todo el personal y me pondré a trabajar ya con el responsable de la conserjería para organizar el trabajo en San Xerome. A partir de ahí, bajaré al edificio Cactus, a investigación, y a determinados servicios que están en la UXA, como el de orientación, el de participación y el de igualdad. Esto creo que ya me llevará toda la jornada. Al día siguiente, sin lugar a dudas, todo el equipo viajará al campus del Lugo.