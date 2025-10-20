La compostelana Sandra Vilas, finalista en los Premios Nacionales de Artesanía por su proyecto Boina Galega

La artesanía gallega se vuelve a situar en el mapa nacional gracias a la compostelana Sandra Vilas. La fundadora del taller Boina Galega ha sido seleccionada como finalista en la categoría de Emprendimiento de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y Fundesarte.

De la pasión personal al éxito empresarial

Boina Galega nació en el 2016 como un proyecto artesanal de Vilas, inspirado en la tradición gallega y en la riqueza de la lana de oveja merina. La iniciativa comenzó de manera modesta, con encargos individuales, y hoy cuenta con un equipo de 26 personas. «Nuestro trabajo es totalmente artesanal. Seguimos trabajando bajo encargo, pero también hacemos grandes producciones para tiendas y marcas», explicaba la diseñadora en una entrevista en EL CORREO GALLEGO.

Sandra Vilas en su taller / Antonio Hernández

El nombre de la marca surgió de un proyecto inicial para un concurso de fotografía, en el que se buscaba relacionar la boina con la cultura y la lengua gallega. Desde entonces, la marca se consolidó gracias a diseños propios y colaboraciones con otras firmas del sector, manteniendo siempre su esencia local y artesanal.

La apuesta por la exclusividad y la tradición

Sandra Vilas destaca que las boinas de Boina Galega son piezas exclusivas, adaptadas a los gustos y necesidades de cada cliente: «Dentro de nuestro taller descubrimos todas las posibilidades de la lana de oveja, y hacemos diferentes diseños que se adaptan a los gustos y necesidades de nuestros clientes».

Los Premios Nacionales de Artesanía reconocen anualmente el talento y la innovación en el sector, y cuentan con cinco categorías: Premio Nacional de Artesanía, Premio Producto, Premio Emprendimiento, Premio Promociona Entidades Públicas y Premio Promociona Entidades Privadas.

Además de Sandra Vilas, en esta edición hay otras dos nominaciones gallegas: la del tornero Aitor Martínez, de Tomiño, que opta al Premio Producto y la Fundación Pública Artesanía de Galicia, que competirá por el Premio Promociona Entidades Públicas con su proyecto Artesanía no Prato, en el que se busca incorporar la Artesanía de Galicia a la gastronomía como soporte de los menús para incrementar la singularidad y la exclusividad de la propuesta.