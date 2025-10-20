Una exposición del Gaiás, finalista del premio internacional más prestigioso de realidad virtual

Una popular exposición de la Cidade da Cultura de Santiago se encuentra entre los finalistas de los XR Awards, la principal celebración anual de la innovación y la excelencia en tecnologías inmersivas, que abarcan la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) y la realidad mixta (MR).

Se trata de Orixes: unha viaxe virtual a onde comezou todo, candidata a los XR Awards en la categoría de 'Mejor experiencia artística'. Con las entradas ya agotadas, Orixes cerrará sus puertas en el Museo Centro Gaiás el domingo 26 de octubre, con una balance de asistencia total que casi alcanza los 30.000 visitantes desde su apertura a finales del mes de febrero.

Los ganadores de los XR Awards se darán a conocer en una gala en Bruxelas, que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre.

Un viaje virtual a donde comenzó todo

Desde sus inicios, Orixes se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, atrayendo la atención de vecinos y visitantes por igual.

La muestra propone un viaje virtual a donde comenzó todo. Erupciones volcánicas, impactos de meteoritos, grandes diluvios, gigantescos dinosaurios, sorprendentes criaturas marinas...

Orixes recrea así una naturaleza salvaje donde vuelven a la vida seres vivos hoy extintos, descubriendo otros que habitan la Tierra desde hace millones de años, desde mucho antes de que el ser humano pisase el planeta.

Una experiencia sensorial inmersiva que atraviesa cuatro mil millones de años repasando algunos de los momentos más clave de la evolución de la Tierra: desde una inhabitable esfera incandescente, hasta la extinción del Tiranosaurio-Rex, pasando por la explosión de la vida en los océanos o la aparición de los primeros grandes bosques en la superficie terrestre.

Ayudándose de la tecnología de realidad mixta, los visitantes atraviesan el Museo Centro Gaiás equipados con unas gafas que les permiten ver e interactuar con todo lo que propone la muestra.