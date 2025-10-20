Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”

El próximo 14 de noviembre se celebra en el barrio de Conxo el San Serapio. Un santo muy querido por todos sus vecinos y que este año vivirá un día histórico en su festividad ya que, tras más de un siglo siendo custodiado en una vivienda de la rúa Sánchez Freire por los descendientes de Luis Hortas Vázquez, último socio mayor de la primera comisión que escogió este santo como patrón y que costeó su imagen antes de la Guerra Civil española, pasará a ubicarse de forma definitiva en un lugar privilegiado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Conxo.

EL CORREO GALLEGO se ha desplazado a la casa de Mari Luz y Luisa Codesidro Insua, hermanas y custodiadoras de San Serapio desde el fallecimiento de su madre Carmen Insua, las cuales indican con orgullo que, “cuando nacimos ya estaba aquí”.

La primera Comisión que escogió este santo como patrón, costeó su imagen antes de la Guerra Civil española / David Suárez

¿Cómo llega la figura de San Serapio a su casa?

Tal y como explican a este diario, las fechas de la llegada de la imagen de San Serapio a la que actualmente es su casa “no las sé decir, porque las escrituras se quemaron”. Mari Luz se refiere a un incendio que se declaró en la vivienda que acogió la figura antes de la Guerra Civil, y que se encontraba situada en la entrada de Conxo junto al edificio del antiguo ayuntamiento, y del cual “tan solo se consiguió sacar la imagen, ahí fue cuando ardieron todos los papeles porque no les dio tiempo a salvar nada más”.

Después de este suceso y según los estatutos aprobados por los socios de la primera Comisión de San Serapio, en los que se determinaba que el Santo sería guardado en la casa del Socio Mayor hasta su fallecimiento, le tocó el turno a un antepasado de las protagonistas de esta historia: “ El siguiente era mi tío-abuelo Luis Hortas Vázquez, con lo que la imagen vino para esta casa. Esto pasó antes de la Guerra Civil pero, con ella, la Comisión se deshizo y en los años posteriores no se hizo nada porque lo único que había era hambre. Con el tiempo, todos los socios fueron muriendo y, finalmente, San Serapio se quedó aquí”, apuntan las hermanas.

La imagen de San Serapio bien protegida dentro de su una urna de madera y cristal / David Suárez

Con el paso de los años y una vez fallecido Luis Hortas, la madre de Mari Luz y Luisa hereda la vivienda. “Cuando mi tío-abuelo muere, le deja la casa en herencia a mi madre con el Santo dentro y, desde que nuestra madre ya no está, hemos sido mi hermana y yo las encargadas de custodiarlo... y ahí está”, explica Mari Luz mientras esboza una sonrisa de orgullo.

Una imagen muy bien cuidada

Oculto tras las puertas del Nº 82 de la calle Sánchez Freire, San Serapio pasó muchos años sin procesionar protegido por una impresionante urna de cristal y madera en casa de Mari Luz y Luisa pero, pese a estar muy protegido y a raíz de que se comenzasen a formar nuevas Comisiones, “mi madre pagó la restauración de la imagen en un taller de la Azabachería propiedad de Mauro Rodríguez 'Merrellas' porque, aunque lo tengas bien cuidado, los años pasan para todos”, señala Mari Luz.

Fachada del Nº 82 de la rúa Sánchez Freire, vivienda en la que se custodia a San Serapio desde antes de la Guerra Civil española / David Suárez / v

Esta historia desconocida por muchos compostelanos, no deja de sorprender a todo aquél que se entera de la ubicación del Santo y que desea visitarlo: “Ahora viene menos gente a verlo, quizás los conocidos de siempre... antes se acercaban más”.

Estará en un lugar dónde "sea para todos"

“Se va a la Iglesia de Conxo. Ahora somos dos hermanas, Luisa y yo, y ella está peleando con una enfermedad, por eso, a petición nuestra, queremos un lugar dónde la imagen sea para todos”. Un comentario con el que Mari Luz alude a algunas proposiciones que las custodiadoras de San Serapio ya han recibido: “Hubo gente que ya vino a decirnos que, como no éramos eternas, pues que había que pensar dónde poner a San Serapio, que se podía coger un local y hacer un proyecto. Es algo que no queremos ni pensar porque, como aún seguimos aquí y podemos decidir por nosotras mismas, queremos donar a la Iglesia lo que es un bien de todos. Nosotras nacimos con él en casa y no queremos que esté por ahí expuesto con sabe dios qué propósito”, apunta Mari Luz.

Una petición expresa de las hermanas

Con la delicada situación de una de las hermanas y con el paso de los años, estas ya no se ven con las fuerzas necesarias para seguir custodiando una imagen tan importante para el barrio, por lo que decidieron hacerle una petición expresa al nuevo párroco de Conxo, el Padre Tomás, cuando se acercó hasta su vivienda para ver la imagen: “Vino a ver a San Serapio a casa. Cuando llegó se presentó y, al ver la imagen, se sorprendió de lo bien que está aquí”, comentan.

Fue ese día cuando no dejaron pasar la oportunidad de proponerle el traslado de la imagen: “Nuestra ilusión era que estuviera en la iglesia”, a lo que el actual párroco respondió con un rotundo “Lo quiero ya”.

Pocos días después, el mismo Padre Tomás solicitó a las hermanas si el santo podría trasladarse junto con la urna de madera y cristal que tan bien lo protege, algo a lo que las hermanas accedieron sin dudarlo: “Nos comentó que así lo pondrán al lado del altar y nosotras encantadas de la vida, porque así será de todos y nadie gobernará en él”.

La iglesia lo recibe con los brazos abiertos

“Es una gran noticia para la parroquia”. Son palabras del Padre Tomás al ser preguntado por el histórico momento que se vivirá en Conxo el próximo 14 de noviembre, con el traslado definitivo de la imagen de San Serapio a la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced.

Según el nuevo párroco, “con esta donación, San Serapio se ubicará de forma permanente a la izquierda del retablo mayor, quedando a la derecha la Virgen de la Merced”, y ha adelantado a este diario que “ya está sobre la mesa la posibilidad de retomar la Cofradía de San Serapio. La idea es que se cree con sus estatutos y que la sombrilla de la misma sea el Arzobispado de Santiago y la parroquia”.

Una situación que provocaría que “la parte espiritual o las procesiones fueran coordinadas por ellos, gestionando todo el mantenimiento del Santo, su procesión o su fiesta más espiritual, así como algunas obras sociales para la comunidad a través de sus hermanos”, concluye el párroco.