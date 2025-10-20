Los informes arqueológicos retrasan la nueva casa de la ciencia del CSIC en A Quintana

La futura casa de la ciencia que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pretende crear en Santiago sigue estancada. Hace dos años ya que se adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución para rehabilitar y dotar de un nuevo uso a la emblemática Casa da Parra en A Quintana. Los pliegos preveían un plazo de cuatro meses para entregar este documento y a continuación abrir un nuevo concurso para adjudicar las obras. Sin embargo, la elaboración de informes estructurales y arqueológicos han retrasado el proceso.

Tras más de una década en desuso, el CSIC pretende convertir el inmueble en su sede —ahora situada en la Rúa do Franco— y crear también la tercera Casa da Ciencia de la institución científica. Actualmente funcionan dos centros de estas características en Valencia y Sevilla. En estas ciudades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas organiza congresos, conferencias, cursos, mesas redondas y todo tipo de actividades de cultura científica, así como actos de carácter institucional y seminarios de investigación. Los centros cuentan, además, con espacio para exposiciones.

Inversión de 1,8 millones

Según la memoria justificativa del proyecto, el coste de rehabilitación de la Casa da Parra alcanzaría los 1,8 millones de euros. Pero por el momento no hay plazo previsto para el inicio de los trabajos. «El proyecto básico y de ejecución está contratado y, según lo previsto, ha requerido la elaboración de informes estructurales y arqueológicos. Estos procesos, aunque se han realizado de forma simultánea, requieren la licitación de contratos específicos para su ejecución, lo que conlleva la tramitación de los correspondientes expedientes administrativos», explican desde el CSIC para justificar el retraso. «Dada la ubicación del edificio en el casco antiguo de Santiago, es necesario solicitar permisos adicionales. Todo ello implica un tiempo durante el cual no se ha podido avanzar en la redacción del proyecto básico y de ejecución», prosiguen. La institución recalca que es «lo habitual en este tipo de obras, cuya complejidad administrativa es mucho mayor que la de otros proyectos». El CSIC aclara, que en todo caso, los planes siguen en marcha.

Del arquitecto Domingo de Andrade

La Casa da Parra era propiedad del Instituto de la Seguridad Social. En los años 80 se la cedió a la Xunta, que la usó como sala de exposiciones, pero en la primera década de este siglo dejó de utilizarla. El inmueble data de finales del siglo XVII y fue obra del arquitecto Domingo de Andrade. El entonces arzobispo Raxoi —que encargó también la actual sede del Concello— fue el promotor de la construcción del edificio, con la idea de albergar allí una vivienda en el lugar que había ocupado la primera casa consistorial de Santiago. En el siglo XX se le realizaron importantes reformas añadiendo una balaustrada superior y un piso más.

Más presencia en Santiago

Con la elección del inmueble de A Quintana como su nueva sede se pretende otorgar «una visibilidad mucho mayor a la presencia y actividad del CSIC en Santiago», explica la institución en la memoria del proyecto. Además, al concentrar en un único lugar los dos usos se busca «dar mayor eficiencia, operatividad y coordinación a las tareas de difusión y promoción de la imagen del CSIC».