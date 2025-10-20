Nueva protesta del personal de Ryanair en Lavacolla tras la ruptura unilateral de las negociaciones

Nueva jornada de movilización la vivida este lunes en el Aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago por parte de los trabajadores de Ryanair, en protesta por el recorte de plantilla y por la ruptura de las negociaciones de forma unilateral por la compañía para intentar alcanzar un acuerdo con los representantes sindicales de los trabajadores.

Laura Cereijo, asesora de CCOO del comité de empresa, explicó al inicio de la concentración en declaraciones a EL CORREO GALLEGO que "las negociaciones acabaron el viernes a las doce de la mañana con el voto al completo por parte de los delegados en contra del cierre en todos los aeropuertos de España".

El ERE se materializará a partir del 26 en Santiago

De esta forma, y según avanzó, "a partir del 26 de octubre se harán efectivos los despidos en todas las bases, exceptuando en la de Vigo, que será el 4 de enero".

Apuntó que lo que está buscando la empresa es "precarizar de una manera brutal el trabajo en el aeropuerto de Santiago, pero también en el resto", incluso en los que no están afectados por el recorte de plazas, puesto que entiende que "lo que quieren es precarizar todo el sector, empiezan por aquí, pero van a tocar muchos más aeropuertos".

Caravana de vehículos

Interrogada sobre la incidencia de esta protesta sindical en la terminal compostelana, señaló que en el tráfico aéreo no iba a tener mucha repercusión, puesto que "Ryanair ha decretado unos servicios mínimos del cien por cien para evitar la huelga, con lo que obliga a los empleados a trabajar para que no tenga efecto". Indicó que ellos habían solicitado una huelga para paralizar durante 24 horas Ryanair y entre las 12:00 y las 15:00 horas el resto de empresas que dependen directa o indirectamente del aeropuerto, "como pueden ser las de vehículos de alquiler, cafeterías, tiendas de mercancía y demás". Tres horas en las que tenían previsto desplazarse en una caravana de coches por las entradas y salidas del aeropuerto.

Participantes en la caravana de coches de protesta en las inmediaciones de la terminal de Santiago. / Cedida

Laura Cereijo quiso denunciar asimismo que AENA les había impedido el acceso a la zona restringida de la terminal, "cuando siempre se nos había dejado, y al final somos sindicalistas y estamos ante un derecho fundamental para que podamos informar con el piquete informativo a todos los trabajadores, pero ni siquiera se nos ha contestado a los correos con nuestra solicitud".

Reclaman un ERTE mientras la pista esté cerrada

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Alberto Couceiro, incidió en que "nos querían dar 30 días por despido con quince mensualidades, lo que es muy poco teniendo en cuenta que Ryanair batió en 2025 los beneficios de todos los años anteriores".

Los trabajadores demandan a la empresa que, en lugar del ERE, aplique un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) hasta el próximo julio, mientras dure el cierre de la pista del aeropuerto por obras, previsto entre abril y mayo, ya que prevén que la empresa aumente los vuelos posteriormente.

"Pero la empresa no está dispuesta a negociar y solo piensa en el ERE porque quiere extinguir los contratos de la gente más antigua y volver a contratar después a gente eventual con menos horas y con contratos más precarios", denunció Couceiro.

Más vuelos en verano

La delegada de la CIG en el comité, Sofia Miranda, consideró "irrisorio que la empresa quiera despedir al 80 o al 85 % de la plantilla porque en verano sabemos ya que se van a aumentar los vuelos, que ya no se están cubriendo con el personal necesario".

El secretario xeral del Movimiento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, y el diputado Manuel Lago se reunieron en el aeropuerto de Santiago con los trabajadores de Ryanair afectados por el cierre de la base de la compañía en la comunidad; encuentro tras el que Carlos López consideró que "el ERE es una auténtica vergüenza", y criticó la falta de negociación por parte de la compañía irlandesa.