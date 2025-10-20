Santiago quiere aprobar la zona de bajas emisiones antes de que acabe el año

Santiago es uno de los 151 municipios que debería de haber implantando en 2023 al menos una zona de bajas emisiones (ZBE). Pero los límites a la circulación de los vehículos más contaminantes avanzan de manera desigual y más de la mitad de los ayuntamientos españoles afectados todavía no cumplen la Ley de Cambio Climático de 2021. La capital gallega arrancó el proceso a finales de 2022, cuando el Gobierno local aprobó establecer el casco histórico como zona principal. Pero todavía no lo ha concluido. El siguiente paso será la redacción de una ordenanza específica. Raxoi espera llevarla a pleno antes de que acabe el año.

De las siete ciudades gallegas con más de 50.000 habitantes tan solo A Coruña y Pontevedra han implantado ya las zonas de bajas emisiones. En las últimas semanas, tanto Vigo como Ourense han dado pasos para ponerlas en marcha, pero ciudades como Ferrol todavía no han empezado. Lugo, como Compostela, ha iniciado el proceso y aún no lo ha completado.

Los motivos del retraso

Hace justo un año la xunta de goberno local de Santiago aprobó el proyecto para la implantación de la ZBE. Su ámbito quedaba limitado a la zona monumental tras descartar definitivamente la idea de crear otra zona también en el entorno de O Restollal. Raxoi anunció entonces que en mayo de este año se aprobaría una ordenanza específica para gestionarla. Fuentes del departamento de Mobilidade apuntan que se está ultimando «con el objetivo de someter la a la aprobación del Pleno antes de que acabe el año». La concellería justifica el cambio de fechas por el «importante problema de falta de personal técnico que retrasó alguno de los proyectos previstos en materia de tráfico y movilidad» durante el último año.

Coincide con la zona peatonal

Pese a que el texto legal todavía no está listo, cuando se apruebe la nueva ordenanza no se apreciará ningún cambio para los conductores compostelanos. El Concello ha decidido hacer coincidir la zona de bajas emisiones con la zona peatonal del casco antiguo. De este modo no es necesario prohibir el paso de vehículos contaminantes y tanto los residentes como los repartidores podrán seguir accediendo independientemente de qué etiqueta medioambiental lleve su turismo o furgoneta.

«En la práctica, en el Ayuntamiento de Santiago, la Zona de Bajas Emisiones ya está plenamente operativa, dado que la Ordenanza de Tráfico recientemente aprobada aborda las particularidades del casco histórico, ámbito de aplicación de la ZBE», sostiene Mobilidade. En vigor desde finales de 2024, en su anexo II se regulan todas las cuestiones relacionadas con el tráfico en el casco antiguo: acceso mediante bolardos, horarios para carga y descarga, régimen de acceso y tramitación de autorizaciones para residentes y otras personas por motivos familiares o laborales, limitaciones de aparcamiento, acceso único por otros motivos...

Los pasos que faltan

Para completar el procedimiento y que la capital gallega cuente efectivamente con una ZBE legalmente operativa faltarían, además de aprobar la ordenanza, otras dos cuestiones. La primera contar con señales específicas y homogeneizadas para las zonas de bajas emisiones. La segunda sería el control de la calidad del aire. Hace un año Raxoi anunciaba la instalación de tres nuevos sensores que medirían la calidad del aire. La previsión era situarlos en la entrada de la Rúa de Costa Vella, a la altura de San Francisco o de la Facultade de Medicina y en Porta Faxeira. Con estos dispositivos se podrían «garantizar las medidas correctivas necesarias en tiempo real», afirmó el concelleiro Xan Duro. Fuentes de su departamento explican que tanto la adquisición de las señales como de los sensores «está pendiente de la puesta a disposición del presupuesto necesario, vinculado a una operación de préstamo que se resolverá próximamente».