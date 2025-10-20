Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A USC anima ao estudantado a realizar prácticas no estranxeiro

Está aberto ata o 1 de novembro o prazo de solicitude da convocatoria Erasmus+Prácticas para os de grao e mestrado

Estudantes na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago.

Estudantes na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago. / Antonio Hernández

L.R.

Santiago

O estudantado de grao e mestrado da Universidade de Santiago (USC) pode solicitar ata o vindeiro 1 de novembro a realización de prácticas dentro do programa Erasmus+. Estas mobilidades laborais poden realizarse en países membros da Unión Europea así como en terceiros países como Noruega, Islandia, Liechtenstein, Macedonia do Norte, Turquía e Serbia.

Para acollerse ao programa Erasmus Prácticas, o estudantado debe buscar unha empresa ou entidade estranxeira na que realizar as súas prácticas. O período de mobilidade será dun mínimo de dous meses e dun máximo de seis, do que se financiarán ata un máximo de catro (agás para o estudantado con consideración de menos oportunidades, que recibirá financiamento para todo o período).

As estadías, que poderán realizarse ata o 31 de xullo de 2026, contan cunha axuda de entre 400 e 500 euros mensuais, dependendo do destino.

A aprendizaxe lingüística, unha das vantaxes do programa

Sobre as vantaxes deste programa, a vicerreitora de Titulacións e Internacionalización, María José López Couso, indica que «permite ao estudantado desfrutar dunha experiencia laboral no estranxeiro, entre outras vantaxes como a aprendizaxe lingüística e o desenvolvemento dos denominados `soft skills´, competencias alén do ámbito académico que fomentan o pensamento crítico, a capacidade analítica e o traballo en equipo».

O programa Erasmus + Prácticas fomenta habilidades que entroncan cos perfís de carácter transversal e versátil cada vez máis demandados polo tecido empresarial, que valora especialmente a capacidade de transformación e renovación dos seus cadros de persoal.

Noticias relacionadas y más

En definitiva, a convocatoria representa unha oportunidade para que o estudantado da USC amplíe a súa formación nun contexto internacional, adquirindo experiencia profesional nunha contorna laboral real.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
  2. Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
  3. Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
  4. El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
  5. Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
  6. Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
  7. Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
  8. Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago

La compostelana Sandra Vilas, finalista en los Premios Nacionales de Artesanía por su proyecto Boina Galega

La compostelana Sandra Vilas, finalista en los Premios Nacionales de Artesanía por su proyecto Boina Galega

Investigación médica en la USC: «Para conocer mejor las enfermedades, los jóvenes también deben donar su cuerpo»

Investigación médica en la USC: «Para conocer mejor las enfermedades, los jóvenes también deben donar su cuerpo»

La mejor directora de enfermería de España está en el CHUS: "Intento trabajar en equipo"

La mejor directora de enfermería de España está en el CHUS: "Intento trabajar en equipo"

A USC anima ao estudantado a realizar prácticas no estranxeiro

A USC anima ao estudantado a realizar prácticas no estranxeiro

Mar Lorenzo: «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»

Mar Lorenzo: «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»

Medio millón de 'compostelas': Jairo Forero, o peregrino 500.000

Medio millón de 'compostelas': Jairo Forero, o peregrino 500.000

Un compostelano llega a la Presidencia de Bolivia: Rodrigo Paz derrota a la derecha e izquierda tradicionales

Un compostelano llega a la Presidencia de Bolivia: Rodrigo Paz derrota a la derecha e izquierda tradicionales

Axenda cultural: Que facer hoxe 20 de outubro en Santiago?

Axenda cultural: Que facer hoxe 20 de outubro en Santiago?
Tracking Pixel Contents