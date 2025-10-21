Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 21 de octubre en Santiago?

Documental sobre el campo de refugiados de Jenin, hoy en Amal

CINE - VISITA. La nueva edición de la Semana de Cine Euroárabe AMAL, organizada por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, proyecta en el Teatro Principal (21 h., 3 euros) Janin, Jenin, documental de Mohammed Bakri. En esta obra de 2024, Bakri regresa al campo de refugiados de Jenin más de dos décadas después de su obra anterior, Jenin, Jenin (2002). Este nuevo filme se rodó tras la ofensiva militar israelí de 2023, y se basa en entrevistas a quienes salieron en aquel trabajo. Al acto acude hoy el actor palestino Saleh Bakri.

‘Contemporáneas’: Grupo Instrumental Siglo XX y Aranda

MÚSICA CLÁSICA. El ciclo Contemporáneas empieza hoy con una actuación del Grupo Instrumental Siglo XX, proyecto fundado por Florian Vlashi e integrado por solistas de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), que abre con la voz de Adriana Aranda, a las 20:30 h., con un show llamado Mamá, yo quiero ser agua. Se hace en la sala Mozart del Auditorio de Galicia, con acceso gratuito previa retirada de las invitaciones, disponibles ya en la web de Compostela Cultura y en la Zona C (Pr. Cervantes).

Grupo instrumental Siglo XX. Al lado, Adriana Aranda / Cedida

Cita literaria con Xerais

DEBATE. La Librería Pedreira acoge hoy, a las 19:00 h., un encuentro literario donde participan las autoras del Premio Merlín de Literatura Infantil y del Premio Xerais de Novela, Érica Esmorís e Abril Camino, respectivamente, que van a estar acompañadas por la responsable de Comunicación de Xerais, Sara Vila, y el director de esa misma editorial, Fran Alonso.

Entrega dos Premios Xerais 2025 en Vigo / FdV

Concierto de Capela Compostelana

El Salón Teatro ofrece (20 h.; 10 euros) un concierto llamado Les Charmantes Invasions. A propósito de las naciones y las batallas en el barroco francés, a cargo de Capela Compostelana, grupo que regresa al Festival Ateneo Barroco con un programa dedicado a François Couperin, Jean-Marie Leclair y Joseph Bodin de Boismortier. Actúan en esa formación: Carmen Ferreiro (traverso barroco), Francisco Luengo (viola de gamba y pardessus de viole), Xurxo Varela (viola de g.) y Júlio Dias Galvão (clave). ECG