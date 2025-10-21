Barry B dará un concierto gratuito en Santiago la semana que viene

Barry B, uno de los referentes del pop rock alternativo actual, actuará en Santiago en un concierto gratuito la próxima semana gracias a los Orzamentos Participativos del área de Mocidade de la capital gallega.

Así lo ha anunciado esta misma mañana la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, dando a conocer las dos propuestas más votadas por la juventud compostelana en el proceso 'Compostela Decide', que este año se juntarán en el mismo día.

Cartel oficial del concierto de Barry B en Santiago / Concello de Santiago

Barry B en Santiago

La primera de ellas, la celebración de un concierto de un artista conocido, se materializa en Barry B, cuya actuación tendrá lugar el próximo jueves, 30 de octubre, en la Sala Capitol.

Antes de él, se subirán al escenario tres bandas gallegas referentes de la música actual, vinculadas a los locales del Centro Xove da Almáciga, que conforman el cartel del festival 'Música no atardecer', la segunda de las propuestas más votadas.

Serán Ginko Biloba, Futuro Alcalde y Amaramar, que actuarán también de forma gratuita desde las 19.30 horas.

Recogida de invitaciones

Tanto para los conciertos de 'Música no atardecer' y el de Barry B será necesario retirar previamente una invitación para poder asistir.

Las invitaciones estarán disponibles desde este miércoles hasta el viernes en el Centro Sociocultural del Ensanche, de 16.30 a 21.30 horas y los días 27, 28 y 29 de octubre en el propio Centro Xove da Almáciga, de 10.00 a 16.00 y de 16.00 a 22.00 horas.

Habrá cerca de 800 entradas disponibles, entregándose un máximo de dos por persona. Los menores tendrán que estar acompañados por sus padres o un tutor legal.

Quién es Barry B

Barry B es el nombre artístico de Gabriel Barriuso, nacido en Aranda de Duero (Burgos).

El artista arandino debutó en 2021 con el single Kit Kat. Desde entonces ha lanzado canciones con una variedad de estilos que evidencian su versatilidad como artista y que culminaron con la publicación de CHATO, su primer disco.

Tras él, este mismo año y hace menos de un mes, Barry B lanzaba un nuevo EP, Infancia mal calibrada, con un total de siete temas que confirman la madurez del artista y su voluntad de consolidarse como una de las voces más impredecibles y especiales del panorama musical actual.

Se le conoce además por colaborar con Carolina Durante en Yo pensaba que me había tocado Dios o con Aitana en Trankis.

Junto al lanzamiento del disco, el artista arandino ha anunciado además una nueva gira, que se iniciará el próximo 7 de noviembre en Madrid y hará doble parada en Galicia.