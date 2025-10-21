Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A beca Nacho Mirás premia un proxecto divulgativo en TikTok e en Instagram dos 313 concellos galegos

Foi elaborado por Paula Pérez Cantelar, Xoel Rodríguez Poy e Iria Ramos Mesía, tres graduados da USC

A Bolsa Nacho Mirás para xornalistas noveis conta coa colaboración da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC.

A Bolsa Nacho Mirás para xornalistas noveis conta coa colaboración da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. / Antonio Hernández

L.R.

Santiago

A décima edición da beca Nacho Mirás para xornalistas noveis recoñeceu o proxecto Trescentostrece, presentado por Paula Pérez Cantelar, Iria Ramos Mesía e Xoel Rodríguez Poy. Elas son graduadas en Xornalismo, no 2023 e no 2024 respectivamente, e Xoel en Xornalismo e Comunicación Audiovisual, o ano pasado. Esta Bolsa, organizada e desenvolvida polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e patrocinada por Abanca, conta coa colaboración da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago. O xurado, formado por Ainhoa Apestegui, Isaac González, Darío Janeiro, Xosé López, Xosé Manuel Pereiro, Belén Regueira, Xoán Soler e Fernando Varela, destacou da proposta o emprego das redes para o desenvolvemento dun traballo divulgativo e amplo, «no que o rigor informativo convivirá co atractivo visual, e onde o ámbito rural terá protagonismo».

Trescentostrece é un proxecto divulgativo que busca percorrer os 313 concellos de Galicia para contar, dende cada un deles, a diversidade cultural, social e histórica do país. O formato tipo da proposta consistirá en vídeos en formato vertical, cun enfoque explicativo e de arredor dun minuto de duración en TikTok e en Instagram, xunto con stories en ámbas as dúas plataformas. A intención é achegar á cidadanía –especialmente á xente nova– historias que non sempre ocupan espazo nos medios tradicionais. Cada vídeo terá unha narrativa clara, cun ton próximo, divulgativo e visualmente atractivo, pero sen renunciar a unha mirada rigorosa e á verificación da información. Os principais contidos, os audiovisuais, publicaranse cunha periodicidade de tres vídeos semanais, arredor de cuestións como historias humanas; patrimonio material e inmaterial; curiosidades, historia e datos descoñecidos de cada concello; e retos locais. A isto sumaranse contidos de carácter máis secundario, como ser infografías ou stories, que apoiarán os vídeos principais. 

Os premiados en anteriores edicións

A bolsa leva o nome do xornalista, colexiado do CPXG e profesor na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, Nacho Mirás, que sempre defendeu a valía dos xornalistas noveis, o espírito de facerse valer, de formase o máximo posible e defender así o posto de informador, de xornalista. Esta bolsa pretende ser un pequeno empuxe para eles e elas, para que atopen o seu camiño profesional. Nas edicións anteriores, foron galardoados coa bolsa os proxectos MediaMapa.Gal e Punto e volta (2016), Feira (2017), Pícaros.gal (2018), Entrelinguas (2019), éDeporte (2020), A Cousa e Zoom na Bagatela (2021), Notas á marxe (2022), Quen son elas? (2023), e A Vozes, cultura zeta e (Des)facendo Galicia (2024). 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
  2. Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
  3. Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
  4. Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
  5. El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
  6. Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
  7. Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
  8. Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros

Nueva rebaja para intentar vender los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago

Nueva rebaja para intentar vender los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago

A beca Nacho Mirás premia un proxecto divulgativo en TikTok e en Instagram dos 313 concellos galegos

A beca Nacho Mirás premia un proxecto divulgativo en TikTok e en Instagram dos 313 concellos galegos

Sanmartín: "Non son os orzamentos que Santiago merece"

Sanmartín: "Non son os orzamentos que Santiago merece"

Una exposición del Gaiás, finalista del premio internacional más prestigioso de realidad virtual

Una exposición del Gaiás, finalista del premio internacional más prestigioso de realidad virtual

El Pórtico de la Gloria cobra vida: Grok anima las esculturas del Mestre Mateo en un vídeo sorprendente

El Pórtico de la Gloria cobra vida: Grok anima las esculturas del Mestre Mateo en un vídeo sorprendente

La compostelana Sandra Vilas, finalista en los Premios Nacionales de Artesanía por su proyecto Boina Galega

La compostelana Sandra Vilas, finalista en los Premios Nacionales de Artesanía por su proyecto Boina Galega

"Gaza es un pequeño pedazo de tierra junto al mar. Por eso tenemos esa conexión con él, nos hace felices"

"Gaza es un pequeño pedazo de tierra junto al mar. Por eso tenemos esa conexión con él, nos hace felices"

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 21 de octubre en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 21 de octubre en Santiago?
Tracking Pixel Contents