Empieza el festival de cine Amal, cita que subraya el nexo especial de Santiago con Palestina

Las palabras Paz y Poesía empiezan por la misma letra, como Palestina, y todas conviven en la XXIII Semana de Cine Euroárabe Amal, organizada en Santiago por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, y abierta ayer en el Teatro Principal con This is Gaza, documental de Tom Besley.

Emotivo mensaje

El acto inaugural del festival Amal 2025 reunió al Conselleiro de Cultura, Xosé López Campos; la alcaldesa, Goretti Sanmartín; y el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, entre más asistentes. Y con un sentido «gracias», correspondió el presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Martínez, a ese apoyo de una ciudad que clama por la paz en Palestina, como destacó en su discurso. «Para escribir poesía que no sea política, debo escuchar los pájaros. Pero para escuchar los pájaros, los aviones de guerra deben callar», dijo Ghaleb Jaber Martínez al citar al poeta palestino Marwan Makhoul.

Apoyo del público

Antes, Ghaleb Jaber Martínez subrayó que este festival tiene un nombre de hondura especial: «Amal significa esperanza, algo que hoy cuesta sostener... Han pasado dos años llenos de dolor. Esto es simplemente insoportable. Os pido a todos que hagamos todo lo posible para detener esta barbarie televisada en directo ante los ojos del mundo». «Quiero agradecer a nuestro público su presencia para hacer realidad este festival 23 años después, este año viajaremos a Palestina a través de su cine. La cultura será siempre nuestra forma de resistir hasta que se haga justicia, porque solo la justicia será el camino hacia una paz real y no impuesta. Pero para ello, como decía el poeta: los aviones de guerra deben callar», subrayó.

Público de la primera jornada del festival Amal. / Jesús Prieto

Resto de películas

Amal 2025 lleva por lema Todas somos Palestina, y hoy ofrece Janin, Jenin, de Mohammed Bakri; mañana, The Time that remains, de Elia Suleiman; el jueves, Notes on displacement, de Khaled Jarrar; y el viernes The encampments, de Kei Pritsker y Michael T. Workman, siempre en el Principal (21 h.; 3 €).