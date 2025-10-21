VIDEOJUEGOS
El foro de videojuegos en Santiago ‘Pixel á Feira’, incluirá charlas, torneos, máquinas retro y música
Gratis en Santiago (8 y 9 de noviembre) con Isi Cano, Marc Rollán, Paula Rodríguez, Alba Calvo, Fernando Moreiras o El Barroquista
El foro de videojuegos Pixel á Feira revela ya buena parte de la programación de una primera edición que se celebra en el Palacio de Congresos de Santiago el sábado 8 de noviembre y el domingo 9, con acceso gratuitos desde las 10 horas.
Apoyos
Su contenido fue presentado ayer en la tienda compostelana Alita Cómics. Al acto asistieron el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira; y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, respectivos representantes de las instituciones que apoyan el proyecto; más el coordinador del evento, Iago Gordillo. Pixel á Feira incluirá presentaciones, concursos, exhibiciones, charlas, torneos, debates y hasta música...
Protagonistas
Contará con intervenciones de Alba Calvo, Fernando Moreiras, Isi Cano, Paula Rodríguez, Sara Cubelos, Víctor Justo, Violeta Moldes, Víctor Fernández y El Barroquista (Miguel Ángel Cajigal), entre más participantes.
Más actividades
Pixel á Feira contará a su vez con Marc Rollán (El Funs), que hablará sobre SEGA; Tiaviolí Gaming (alias de Sebastià Pou, músico de la Orquesta Sinfónica Islas Baleares); o las cómicas gallegas Reinas Malas (con su Show Impro Gamer); y con el equipo del podcast Exército Mekemeke, programa presentado por Carlos Vieito.
Máquina retro
Dentro de este foro de videojuegos Pixel á Feira previsto en el Palacio de Congresos el 8 y 9 de noviembre, habrá también un área de nostalgia con una Daytona USA de 1993 dispuesta para que jueguen hasta ocho personas de forma simultánea; y se grabará un episodio de Recuncho Gamer Podcast (con Ángela Triana, Sara Gurdiel, Jon Amil y Rita Calvo), entre más propuestas.
