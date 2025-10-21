María José Carreira, de la USC: «Hay que transformar el sistema de salud hacia un modelo más personalizado»

«Adaptar tanto el contenido como las herramientas a los distintos perfiles profesionales del sistema sanitario, desde los más receptivos hasta aquellos más reticentes al cambio tecnológico». Esas palabras pertenecen a María José Carreira, secretaria académica de la Cátedra USC-Plexus en Inteligencia Artificial aplicada a la Medicina Personalizada de Precisión (Camelia), que participó la semana pasada en el Fórum RIES de la isla de A Toxa, una cita anual promovida por el Cluster Saúde de Galicia. En ella se abordaron temas clave como la situación actual de los datos sanitarios en España, los avances y desafíos en materia de interoperabilidad y la importancia de la formación como motor de una transformación digital efectiva y centrada en las personas.

En el encuentro, moderado por la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, participaron otras voces del ámbito sanitario y tecnológico a nivel nacional. Entre ellas, la directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud, Noemí Cívicos; el director de Transformación de la Atención Sanitaria de GSK, Pablo Hervás, o el director ejecutivo de Sanidad y Servicios Sociales de Plexus Tech, Martín López, entre otras.

La cátedra «busca promover y desarrollar la medicina personalizada de precisión para transformar el sistema de salud hacia un modelo más personalizado, preventivo y participativo», según traslada Carreira a EL CORREO GALLEGO. Así, se enfoca en liderar la integración de la inteligencia artificial, «garantizando un uso ético de los datos de salud». La representante de la cátedra de la USC indica que su objetivo es «mejorar la calidad de vida de las personas, asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario y generar un impacto positivo en la sociedad mediante la innovación, la formación de talento y la creación de entornos colaborativos que impulsen el avance científico y tecnológico en salud».

Dentro de ellos, en la actualidad están dedicando esfuerzo a la formación, tanto del personal sanitario y de gestión como del estudiantado de ciencias de la salud. Han realizado ya un curso piloto para personal sanitario y «esta semana empezamos un segundo piloto con estudiantado de Medicina». Pretenden «refinar los contenidos para a continuación grabarlos y ponerlos en abierto en la web de Camelia con un itinerario formativo que cada persona pueda adaptar a sus intereses».

El objetivo de volcar a estudiantes en grupos de referencia en ciencias de la salud

Otro objetivo en el que trabajan es en la inmersión de estudiantado de los grados de Ingeniería Informática e IAy del máster de Inteligencia Artificial, en los grupos de referencia en ciencias de la salud, mediante la realización de las prácticas externas y la continuación con su trabajo de fin de grado, para que este personal especializado «se integre en los grupos de investigación en salud y esto suponga un avance en sus investigaciones».