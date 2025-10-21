'Muévete contra el cáncer de mama': la 'masterclass' de zumba solidaria que se impartirá este sábado en el Outlet Área Central

El Outlet Área Central organiza este sábado una masterclass de zumba solidaria. A cargo del monitorado del gimnasio Dreamfit, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también estará presente en el evento.

Muévete contra el cáncer de mama es un evento lúdico-deportivo que quiere concienciar sobre la importancia de la investigación para una detección precoz. La participación es gratuita y abierta a cualquier persona que quiera formar parte de este acto solidario.

Cartel informativo del evento. / Cedida

Baile y concienciación

De 18:00 a 19:30 horas, esta masterclass quiere ser una forma de transmitir concienciación y solidaridad en forma de coreografías y "buen rollo", aseguran. En el evento también habrá una mesa informativa de la AECC, en la que habrá productos solidarios a la venta.

El monitorado de Dreamfit lo dará todo para animar a los visitantes de Área Central que se sumen a esta actividad que, mientras derrochen energía, mostrarán su compromiso por la causa.

Día mundial: 19 de octubre

Cada 19 de octubre se conmemora el Día mundial contra el cáncer de mama y esta actividad forma parte del programa de acciones que celebra desde hace años Área Central.