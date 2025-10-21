Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento

Bautizada como O Pepotazo, la cita de Oroso cumplirá su tercera edición este 2025 tras el éxito acumulado en las dos anteriores

El DJ Kike Varela será uno de los platos fuertes de O Pepotazo 2025

El DJ Kike Varela será uno de los platos fuertes de O Pepotazo 2025 / Archivo

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

A pesar de que aún quedan dos meses para que termine el año, los organizadores de la mejor fiesta de pre fin de año de Galicia ya han dado a conocer todos los detalles de una cita ya consolidada en el calendario gallego.

Estamos haciendo referencia al pre Fin de Año organizado por la comisión de festas Barciela-Sigüeiro, con la colaboración del Concello de Oroso.

Bautizada como O Pepotazo, la cita cumplirá su tercera edición este 2025 tras el éxito acumulado en las dos anteriores.

O Pepotazo, la fiesta del año en Sigüeiro

La tercera edición de O Pepotazo tendrá lugar el sábado 27 de diciembre, desde las 21.00 a las 06.00 horas.

Desde la organización recuerdan que la pulseración estará disponible hasta la una de la mañana.

O Pepotazo contará, al igual que en años anteriores, con carpa climatizada, recinto cerrado y vigilado, zona chill out, foodtrucks, baños y servicio de guardarropa.

Completan la programación sorteos, campanadas, dulces y muchas más sorpresas.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ataquilla.com o en los puntos de venta habituales en Oroso y comarca.

Puntos de venta de entradas para O Pepotazo 2025

Puntos de venta de entradas para O Pepotazo 2025 / Concello de Oroso

Actuaciones en O Pepotazo 2025

La música será la gran protagonista de esta celebración y hasta Oroso se acercarán dos de las mejores orquestas: la París de Noia y la Olympus. Otro de los grandes platos fuertes en materia musical será la actuación del DJ compostelano Kike Varela.

Conciertos de O Pepotazo 2025

Conciertos de O Pepotazo 2025 / Concello de Oroso

Completan el cartel de O Pepotazo los DJs Son1c, David Bermúdez, Rokiño, Traffic House y Ferre. ¿Te la vas a perder?

