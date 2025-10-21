Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»

La convivencia en el barrio de Fontiñas se complica en los últimos meses ante la proliferación de narcopisos. En el edificio número 24 de la rúa de O Vieiro, con siete viviendas, todo cambió desde el pasado mes de julio, cuando un inquilino llegó de alquiler al piso 2B.

«Ao pouco tempo comezamos a ter máis ruído no edificio. Un home, de fóra de Galicia e duns corenta ou cincuenta anos, saía a altas horas da madrugada e volvía a entrar, pero nun principio non lle dimos importancia, ata que a mediados de setembro comezou a haber moito movemento no portal», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO Verónica T., una de las vecinas del edificio. Estos hechos conciden en el tiempo con el desalojo de un narcopiso okupado situado en el número 21 de la compostelana avenida Rodríguez de Viguri.

Un día cuando volvía de pasear con su perro vio cómo una persona llamaba por teléfono al inquilino y «ao momento baixaba alguén que non coñecía de nada». Momentos después dos coches paraban en el medio de la calle y los del narcopiso «pasáronlle unha bolsiña con contido blanco perfectamente visible para todos os que estabamos aquí e logo arrancaron». También son conscientes de que introducen en el piso objetos robados. «Aquí entran moitas bicicletas», señala.

En ese momento, los vecinos decidieron mobilizarse como comunidad. Contactaron con la Policía y presentaron una demanda judicial y otra civil, estando en la actualidad a la espera de que se resuelva. Además, el pasado viernes 10 de octubre, mantuvieron un encuentro con el concelleiro Xan Duro. «Xa era coñecedor do que estaba sucedendo aquí e díxonos que o que podía facer por nós era dar prioridade ás nosas chamadas na centralita da Policía Local, e así foi», apunta.

Hace una semana contrataron seguridad privada en el edificio, para el turno de noche, quedando restringidas las visitas para todos los vecinos. Esto hizo disminuir el número de personas que habitualmente se concentran en el portal. «Ahora saen sempre os do narcopiso», dice. Sin embargo, el domingo se vieron obligados a llamar a la Policía. «Veu unha consumidora que comezou a berrar e acabou despertando á miña nena que ten a habitación xusto enriba do portal. Ela mesma notou que algo non ía ben», indica.

Hasta el lugar se desplazaron tres patrullas. Después de cortar la calle procedieron a identificar a la consumidora y al inquilino y su acompañante, «que vai rotando». Comenta la vecina que estos días tiene tres personas con él.

«O noso nivel de ansiedade é altísimo porque nos cruzamos con eles nos espazos comúns levando aos nenos», aporta. En total son cinco, de entre 1 y 9 años. En cualquier caso, la actitud de estas personas es de pasotismo. «Salúdannos como se non pasara nada», confiesa.

Investigación en marcha

En estos momentos están pendientes de que el inquilino, que no paga el alquiler desde agosto, recoja la demanda. Tendría esta semana de plazo y luego los vecinos deberían tener que esperar 30 días, según marca la ley, para poder negociar con él el abandono de la vivienda. También están pendientes de lo que dictamine la investigación de la Policía Nacional y el Concello. «Eu creo que ata que se lle acabe o contrato, o 31 de decembro, temos leria para rato, e por desgraza non somos os únicos perxudicados no barrio», concluye.

Los vecinos de O Vieiro son conocedores de que hai pases en la calle delante de la escuela infantil O Coelliño Branco, la ludoteca María Miramontes o el pabellón de Fontiñas, «espazos nos que están os nenos da veciñanza».