Netflix anuncia la segunda temporada de 'Animal', la comedia del momento rodada en Santiago

Animal, la serie protagonizada por el compostelano Luis Zahera y rodada en Santiago y alrededores tendrá segunda temporada.

Miles de ovejas llegan a Madrid con un sueño: convertirse en estrellas. #AnimalNetflix tendrá segunda temporada. La primera, ya disponible. pic.twitter.com/T4wABppbV6 — Netflix España (@NetflixES) October 21, 2025

La buena noticia la ha dado a conocer Netflix por sorpresa al compartir este martes en sus redes sociales un divertido vídeo en el que el reconocido intérprete gallego y la otra gran protagonista de la serie, Lucía Caraballo, anuncian en las calles de Madrid, con el humor que durante los nueve capítulos de la primera entrega nos ha sacado más de una carcajada, un casting para ovejas. Sí, sí, como lo lees. Esperemos que ninguna tenga dislexia o miren raro.

Lo que esta claro es que, con esta noticia, se confirma lo que todos los fans de Animal esperaban: la renovación de la serie.

Fenómeno mundial que traspasa pantallas

Aunque fijándose uno en los datos, tampoco es de extrañar. Desde su estreno, se situó en el top 1 de series más vistas en España e, incluso, lleva dos semanas en el top 10 global de series de habla no inglesa, llegando en la última semana de la que se tienen datos a ser la segunda ficción de habla no inglesa más vista en el mundo.

'Animal, segunda serie de habla no inglesa más vista en Netflix en todo el mundo / Netflix

Pero Animal no solo es un fenómeno mundial alabado en redes sociales, sino que también es un fenómeno que traspasa pantallas. Prueba de ello ha sido la creación de una cuenta de empresa de la tienda Kawanda –escenario principal de esta ficción rodada en localizaciones gallegas como Santiago y zonas del área de influencia de la capital gallega como Dioño (Touro), Pontemaceira, Arzúa, Teo y Vedra– en Google Maps como si fuera un negocio real, cuenta que sitúa la tienda en la calle Polonia 10, en el polígono de Costa Vella, en la nave que un día fue sede de EL CORREO GALLEGO y que todavía luce la fachada que podemos ver en la serie.