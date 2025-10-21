Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
Tras una nueva quita de cerca de 17.000 euros, el 5 de noviembre se podrá pujar por estos diez locales por un precio de salida tres veces menor al de mercado
Nueva intentona del Estado para tratar de vender los bajos comerciales embargados al narcotraficante Marcial Dorado en Santiago. Cumpliendo con el viejo refrán de "no hay dos sin tres", con esta será la tercera vez que salgan a subasta estos diez locales situados en la avenida Mestre Mateo después las tentativas de 2023 y de 2024, en las que nadie llegó a pujar pese a ser rebajados en 140.000 euros.
Tendrán una nueva quita
Tal y como han anunciado los responsables del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), será este próximo 5 de noviembre y tras una nueva quita de cerca de 17.000 euros, cuando aquellos interesados puedan realizar sus pujas a partir de los 315.711,58 euros, en una subasta que puede que vuelva a quedar desierta principalmente por dos motivos: un recurso de sus herederos y la ofensiva del Estado contra los testaferros.
Y es que a pesar de tener un precio de salida tres veces menor al de mercado, sobre estos bajos pesa un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por los herederos de Dorado. Argumentan que ellos no estaban inmersos ni condenados en ningún proceso por tráfico de drogas, por lo que desde el organismo estatal ya avisan que, aquellos que pujen por este lote, «si resultan adjudicatarios asumirán los riesgos y consecuencias que se derivasen de este litigo». Advierten, además, de que esa salvedad «figurará necesariamente en la escritura pública en la que se formalice la enajenación».
Evitar la concurrencia de posibles testaferros
Por otro lado, el segundo de los motivos que han podido ayudar a que nadie se haya animado a participar en las subastas anteriores, puede estar relacionado con el endurecimiento de los requisitos por parte del Estado para evitar la concurrencia de posibles testaferros del narco arousano.
En las condiciones de participación de la puja de las propiedades de Marcial Dorado, por ejemplo, se han establecido una serie de requisitos destinados a este fin, como el impedimento de vender o traspasar las fincas durante un periodo largo de tiempo.
