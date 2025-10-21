El Pórtico de la Gloria cobra vida: Grok anima las esculturas del Mestre Mateo en un vídeo sorprendente

El divulgador y periodista Manuel Gago ha compartido en X un vídeo que ha dejado boquiabierta a su comunidad de seguidores: un montaje hecho con Grok, el modelo de inteligencia artificial de gestión visual de Elon Musk, que anima el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.

“Sigo abraiado coas capacidades de Grok, e a cantidade de tecnoloxía que hai aí dentro para comprender que é o que ten que animar”, escribió Gago, acompañando el vídeo en el que la obra maestra del Maestro Mateo parece cobrar aliento.

Un fotograma del vídeo compartido por Gago en el que se animan las figuras del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago / X

Los músicos del Apocalipsis tocan de nuevo

La animación comienza en la escena central del tímpano, donde Cristo en majestad preside rodeado por los 24 ancianos músicos del Apocalipsis. Las figuras, talladas hace más de ocho siglos, comienzan a mover las manos, a pulsar las cuerdas de las liras y a soplar en las trompas bajo la mirada del Pantocrátor.

Las notas, transformadas en luces flotantes, se desparraman por las arquivoltas como si el granito respirara. El efecto es hipnótico: el silencio pétreo de la catedral se transforma en una sinfonía visual.

Fotograma con los ancianos del Apocalipsis del Pórtico de la Gloria tocando sus instrumentos / x

Los evangelistas yerguen sus símbolos

Alrededor del Cristo central, los cuatro evangelistas —Mateo, Marcos, Lucas y Juán— giran ligeramente la cabeza y muestran los textos que sostienen, mientras sus símbolos —el hombre, el león, el buey y el águila— se animan en torno a ellos, volando o moviendo las alas.

Grok interpreta con precisión los relieves y genera un juego de movimientos que respeta la disposición original de la escultura, como si el Pórtico se estuviera desplegando ante la mirada humana por primera vez.

Otro fotograma del vídeo animado por Grok del Pórtico de la Gloria / x

Profetas, apóstoles y criaturas

En las columnas laterales, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo parecen despertar también.

Cada movimiento es breve, simbólico, respetuoso con la gravedad de la piedra, pero lleno de humanidad.

Finalmente, las bestias y figuras monstruosas de la base —leones, ursos, grifos— se agitan entre sombras y luz, representando la lucha entre lo terrenal y el divino. Su murmullo desaparece cuando la luz del Cristo central se intensifica, sellando el milagro visual.

Fotograma del vídeo del Pórtico de la Gloria animado por Grok / X

El montaje viral de Grok, más allá de su impacto tecnológico, permite redescubrir el Pórtico de la Gloria como un relato en movimiento, en el que cada figura cuenta una parte de la historia sagrada del Camino de Santiago.

Lo que hizo el Mestro Mateo con la piedra en el siglo XII, convertido en animación inteligente. El espíritu del escultor, reinterpretado por la IA.