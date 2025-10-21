Raigame responde al dueño del Guayaba y La Grandota: «Ten que pechar por incumprimento da normativa»

«Non é unha polémica na que queiramos entrar, pero o tema está en que estamos a falar dunha das persoas que se adican ao negocio do ocio nocturno e que reporta a gran maioría das queixas veciñais». Con esas palabras, el presidente de la asociación de vecinos del Ensanche de Santiago, Raigame, Xosé Manuel Durán, responde al comunicado emitido recientemente por la dirección del Guayaba y La Grandota en el que se habla de «una campaña de desprestigio, de racismo y de mala fama para los latinos» a consecuencia de la denuncia de los vecinos ante las últimas macropeleas registradas en la zona nueva de de la capital gallega.

Durán recuerda que en el año 2023, el vecino del sexto piso del edificio en el que se sitúa el Guayaba, en la rúa Nova de Abaixo, número 26, presentó una denuncia en disciplina urbanística por continuos ruídos que le hicieron «ter que buscar outro lugar onde vivir». El Concello no emitió la resolución hasta el mes de marzo de este año. En ella se mencionaba que «tiña que cesar a actividade do local», pero el gerente decidió recurrir la decisión. Anteriormente ya tuviera una visita de inspección que le obligaba a adaptarse a la normativa «tendo que facer as obras correspondentes».

El presidente de Raigame conoce además, por conversaciones con el presidente de la comunidad, que «houbo máis queixas de ruídos internos»

Así, comenta que el dueño de los dos pubs latinos de Santiago «quere desviar o foco falando agora de racismo cando ten que pechar a actividade por incumprimento da normativa».

Una de las propuestas de la entidad para poner fin a los problemas en la zona sería, como dio a conocer en los últimos días, que la actividad de los pubs y discotecas cese a partir de las 04.00 horas. Con todo, ven necesario que «o Concello faga cumprir as ordenanzas en vigor, no referente ás licenzas, aos horarios e os sonómetros». De esta manera considera que «máis da metade dos problemas resolveríanse».

Varios encuentros pendientes para abordar la violencia en el barrio

El martes 4 de noviembre Raigame mantendrá una reunión con el jefe de la Policía Local y con el concelleiro de Mobilidade Xan Duro para abordar el tema de los ruidos en los locales de ocio nocturno, así como «a violencia e a proliferación do tráfico de drogas en varios edificios». A mayores tienen pendiente un encuentro con la comisiaria y otro con el delegado do Goberno en A Coruña «ya que el tráfico de drogas esténdese a outros barrios».