Raxoi amplia o prazo do concurso de Virxe da Cerca

O «interese suscitado» pola convocatoria leva a fixar no 9 de xaneiro o final desta primeira fase

Panorámica da Virxe da Cerca, unha das que se busca humanizar a través do concurso de ideas

Panorámica da Virxe da Cerca, unha das que se busca humanizar a través do concurso de ideas / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

O Concello de Santiago ampliou ata o 9 de xaneiro de 2026 o prazo para presentar propostas na primeira fase do concurso internacional de ideas para a transformación do conector central da cidade, «visto o enorme interese suscitado pola convocatoria».

O edil de Urbanismo, Iago Lestegás, destacou que «este concurso non vai só de mobilidade, vai tamén de crear unha infraestrutura verde que nos permita mitigar o impacto do cambio climático na cidade e mellorar a xestión do ciclo da auga, que é unha cuestión clave no século XXI». Lestegás lembrou tamén que a transformación do conector central, entre San Clemente e Santa Clara pasando por Virxe da Cerca «vai tamén de crear espazos públicos máis agradables, máis confortables, máis accesibles que favorezan a comunidade e a convivencia». 

O concelleiro engadiu ademais que «a circulación é unha das funcións do espazo público, pero non é a única». Nesta liña o concurso, cuxa primeira fase ía finalizar o 17 de novembro, amplíase a xaneiro en resposta «á demanda de máis tempo para a elaboración das propostas».

O concurso de ideas vaise desenvolver en dúas fases e conta cun orzamento de 170.000 euros, cun valor estimado do contrato de 720.000 euros. O ámbito do concurso abrangue máis de 45.000 m² e o seu obxectivo é repensar o espazo público de forma integral, equilibrando os diferentes usos e priorizando a calidade do espazo urbano, a sustentabilidade e a multifuncionalidade.

O xurado seleccionará, tras esta primeira fase, cinco propostas que pasarán á segunda fase, en que se desenvolverán ata o nivel de anteproxecto. A proposta gañadora recibirá unha compensación de 50.000 euros, mentres que os outros catro equipos premiados recibirán 30.000 euros cada un.

"Gaza es un pequeño pedazo de tierra junto al mar. Por eso tenemos esa conexión con él, nos hace felices"

"Gaza es un pequeño pedazo de tierra junto al mar. Por eso tenemos esa conexión con él, nos hace felices"

María José Carreira, de la USC: «Hay que transformar el sistema de salud hacia un modelo más personalizado»

María José Carreira, de la USC: «Hay que transformar el sistema de salud hacia un modelo más personalizado»

Raigame responde al dueño del Guayaba y La Grandota: «Ten que pechar por incumprimento da normativa»

Raigame responde al dueño del Guayaba y La Grandota: «Ten que pechar por incumprimento da normativa»

Empieza el festival de cine Amal, cita que subraya el nexo especial de Santiago con Palestina

Empieza el festival de cine Amal, cita que subraya el nexo especial de Santiago con Palestina

La Xunta prevé invertir cerca de 60 millones en las infraestructuras sanitarias de Santiago

La Xunta prevé invertir cerca de 60 millones en las infraestructuras sanitarias de Santiago

El foro de videojuegos en Santiago 'Pixel á Feira', incluirá charlas, torneos, máquinas retro y música

El foro de videojuegos en Santiago ‘Pixel á Feira’, incluirá charlas, torneos, máquinas retro y música

Sanmartín considera «cativos» os orzamentos da Xunta para Santiago

Sanmartín considera «cativos» os orzamentos da Xunta para Santiago

Luz verde á reparación e á rehabilitación da Torre do Reloxo da Catedral de Santiago

Luz verde á reparación e á rehabilitación da Torre do Reloxo da Catedral de Santiago
