Sanmartín: "Non son os orzamentos que Santiago merece"

"Estes non son os orzamentos que Santiago merece", así volvía a considerar este marte la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, la cuantía prevista en los presupuestos autonómicos para la capital gallega. Unas cuentas públicas sobre las que incidía en que no se tiene en cuenta la condición de capitalidad y ponía como ejemplo el hecho de que los tres millones de euros "xa foron superados en 2009, ano no que recibiamos 3.180.000 euros".

Programas de rehabilitación o vivienda

Para la regidora municipal se echan en falta también propuestas para rehabilitación de edificios, así como la promoción de vivienda en Santiago. Un capítulo en el que aboga por la necesaria "colaboración entre a Xunta de Galicia e o propio Concello", recalcando una vez más que "Santiago non está sendo tratada como se merece nos orzamentos da Xunta".

También su socia de gobierno en Raxoi, la edil María Rozas, criticaba en rueda de prensa las cuentas públicas presentadas por el gabinete de Alfonso Rueda, considerándolas "decepcionantes, insuficientes en clave de Santiago porque non saldan ningunha das débedas históricas que a Xunta de Galicia ten na nosa cidade". Apuntaba además que "os principais investimentos financiados non son en clave local, senón que son edificios administrativos como San Caetano ou o CHUS", y recordaba que el área sanitaria presta un servicio mucho más allá de los ciudadanos que viven en la ciudad.