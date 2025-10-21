La Xunta prevé invertir cerca de 60 millones en las infraestructuras sanitarias de Santiago

Los presupuestos gallegos para 2026, entregados ayer por la consellería de Facenda al Parlamento, contemplan inversiones en las infraestructuras sanitarias de Santiago que rozan los 60 millones de euros. En este apartado, la mayor partida, 43,2 millones, es la destinada a terminar las obras de ampliación y equipamiento de las consultas externas del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), cuya finalización está prevista el próximo año.

La otra gran obra en desarrollo en este entorno es el Centro de Protonterapia, cuya puesta en funcionamiento se estima en el tercer trimestre del próximo año para atender a pacientes de Galicia, Asturias, Castilla y León y norte de Portugal. La instalación cuenta con un crédito de 13,6 millones de euros para el próximo ejercicio, de los cuales 10,7 se dedican al equipamiento. La reforma del Centro de Saúde de Conxo, actualmente en ejecución, dispone de una partida de 825.000 euros, mientras que medio millón se adjudica a la climatización del Hospital de Conxo y otros 505.000 euros se invierten en la Unidade de Reprodución Humana Asistida.

Tal como se había anunciado en los últimos días, el documento de Facenda confirma el incremento en un 14 % en los fondos que Santiago recibe por los gastos extra que le supone ser la capital de Galicia. La cuantía escala hasta los tres millones de euros, lejos de lo que viene reclamando el gobierno local de Santiago. La alcaldesa Goretti Sanmartín volvía a insistir ayer en que es una cantidad «absolutamente insuficiente».

Culmiación de San Caetano

En materia de infraestructuras y vivienda, el Gobierno gallego reserva 11,6 millones de euros para la culminación de su nueva sede administrativa en San Caetano, con las obras llegando a su recta final. Del mismo modo, otros 2,6 millones se destinan a la adecuación de espacios administrativos en San Lázaro y San Caetano, y 4,1 a la adecuación y a la eficiencia energética de inmuebles de la administración autonómica.

El Gobierno gallego reserva partidas también para proyectos en los que estaba previsto avanzar este año, pero que no terminaron de concretarse. De este modo, la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), dispondrá de 4,6 millones en caso de que se inicie su construcción tras años de retrasos y plazos incumplidos. Otra gran asignatura pendiente de Santiago y su área, el parque comarcal de bomberos volverá a contar con 1,2 millones.

Por otro lado, se estiman inversiones en vivienda de promoción pública por 4,2 millones de euros y se dará continuidad al proyecto de alojamientos para menores de 36 años en Xoán XXIII por 700.000 euros, mientras que otros 100.000 euros se prevén gastar en suelo para vivienda protegida.

Infraestructuras culturales

Los presupuestos también contemplan partidas para infraestructuras culturales dependientes de la Xunta. En el caso de la Cidade da Cultura, se asignan 1,5 millones de euros al Centro Galego das Artes Dixitais y a la ampliación del escenario del Auditorio Fontán. También se invierten 120.000 euros en la rehabilitación integral del Salón Teatro. Además, se reservan 200.000 euros para la conservación y puesta en valor de la Catedral, entre otras inversiones en cultura.

En el apartado turístico, el Ejecutivo gallego guarda 2,5 millones para la optimización de las instalaciones en el Monte do Gozo, mientras que cerca de 800.000 se invertirán en la profesionalización del Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Otra partida destacada son los 3,3 millones de euros en la gratuidad de las escuelas infantiles, de la que se estima que se beneficien 1.900 niños compostelanos, según Política Social.

Respecto al ámbito industrial, la ampliación del Polígono de A Sionlla, que ha generado polémica de forma reciente entre el Gobierno gallego y el central, dispone de una cuantía de hasta 272.000 euros.

Impacto millonario

El departamento de Emprego, por su parte, incluye una previsión del impacto en la ciudad de diferentes acciones, aunque no figuran como partidas específicas en las cuentas de la comunidad. Así, en políticas de formación se estiman más de 40 millones de euros. Asimismo, un total de 8,9 millones se asignan al apoyo al emprendimiento y economía social, y 1,3 millones en ayudas a los autónomos.