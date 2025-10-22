Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 22 de octubre en Santiago?

Concierto gratuito de Boyanka Kostova

MÚSICA POP. Dentro del ciclo de la USC llamado Outono Cultural, la Igrexa da Universidade propone, a las 21 horas, un concierto de acceso gratuito del grupo compostelano de pop, rap y trap Boyanka Kostova. Este dúo está formado por Cibrán García y Chicho do Funk (Ortiga). Las invitaciones se pueden recoger a partir de las 20.30 horas en la misma entrada del recinto, con un máximo de dos por persona. Entre los vídeos más recientes de Boyanka Kostova, hay clips de temas como "Popper na furgoneta" o "Europa do Oeste". A día de hoy, suman 19.000 oyentes al mes en la plataforma sueca Spotify. Por cierto, Cibrán García ha iniciado carrera paralela con un recién nacido proyecto denominado Saibran.

Boyanka Kostova en una actuación / Jesús Prieto

Sesión de cortometrajes con ‘Caribe Mix’

CINE. La programación regresa hoy al Cineclube de Compostela, donde continúa el ciclo Piratas no Caribe, dedicado a la narrativa caribeña, con el pase esta noche de Caribe Mix, título que agrupa una tacada de cortometrajes de animación de distintos países de dicha área geográfica y de América Central, en el CSC O Pichel (Santa Clara, 21) a las 21:30 h.

El festival de cine Amal propone hoy ‘The time that remains’

TEATRO PRINCIPAL (21 H.) Amal ofrece hoy The Time that remains, de Elia Suleiman, acto que cuenta con la presencia en la presentación del actor palestino Saleh Bakri. A lo largo de cuatro episodios históricos, su trama aborda la vida de la familia del propio cineasta que realiza este largometraje de 109 minutos. Y ya mañana, Amal 2025, que lleva por lema Todas somos Palestina, ofrece Notes on displacement, de Khaled Jarrar; y el viernes The encampments, de Kei Pritsker y Michael T. Workman.

Saleh Bakri, el actor de The Time that Remains / cedida

Recital de Enrike Solinis en el festival Ateneo Barroco

El Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia) alberga un recital llamado Ars Lachrimae. Una historia de laúd, a cargo de Enrike Solinis (20.30 h., con entradas a 10 €). Su repertorio va desde el Renacimiento hasta el Barroco, con obras de Dowland, Bach, Couperin, Sanz, Mudarra o De Visée, entre otros maestros europeos. Nacido en Bilbao en 1974, Solinis realizó los estudios superiores de guitarra y música antigua en el Conservatorio J.C Arriaga de su ciudad.