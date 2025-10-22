Un año sin 'Isa de O Filandón': "Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros"

Hace ahora un año, la triste noticia de la prematura muerte a los 55 años de María Isabel Rodríguez Calveiro, más conocida como 'Isa de O Filandón', sacudía a la sociedad compostelana. Sus amigos y clientes admitían entonces haberse quedado "un poco huérfanos tras su pérdida". Durante estos meses, muchas personas, desde los habituales del local a turistas que repetían visita año tras año, han llegado hasta la emblemática vinoteca de la zona vieja de Santiago en su busca para, lamentablemente, acabar enterándose de su fallecimiento.

La hostelera, que regentaba O Filandón desde el año 2000, se granjeó el cariño de la gente por su "generosidad y su alegría", aunque lo que todo el mundo recuerda de ella "era su retranca gallega, la cual manejaba con matrícula Cum Laude", afirma a El Correo Gallego una buena amiga suya.

Unas cualidades que la llevaron a ganarse el afecto y la amistad de todos los que la conocieron, por lo que ahora, a punto de cumplirse el primer aniversario de su partida, ya están programados una serie de actos para recordar su vida y los buenos momentos que vivieron a su lado quienes la conocieron.

Nota de pesar por la muerte de "Isa", dueña de O Filandón, en el escaparate de la vinoteca hace un año / Javier Rosende Novo

Exposición multidisciplinar en O Filandón

El primero de los actos para recordar la figura de Isa tendrá lugar este próximo viernes 24 de octubre en O Filandón. Coincidiendo con la fecha en la que cumpliría 56 años, el local, ubicado en el número 6 de la rúa de la Acibechería, inaugurará a las 18.00 horas una exposición multidisciplinar llamada 'Amig@s'.

Cartel realizado con motivo del cabo de año de Isa de O Filandón / Cedida

Celebración de su cabo de año

Al día siguiente, el sábado 25 de octubre, todos aquellos que lo deseen podrán asistir a las 17.00 horas a la celebración de la misa por el cabo de año de Isabel en la iglesia parroquial de San Martiño de Dornelas, en Silleda.

Festejar la vida de Isa

Ya durante la semana que viene, el martes 28 de octubre, amigos y clientes de Isa han programado una misa a las 19.30 horas en la iglesia de San Bieito de Santiago, en un acto que tal y como explican, "será para celebrar su vida y lo que compartió con nosotros". A su término, todos los asistentes se desplazarán hasta O Filandón dónde, a buen seguro, serán muchas las anécdotas y buenos recuerdos que se contarán de la querida hostelera.