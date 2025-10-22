Diez historias peregrinas: "En 1993 todos creían que íbamos a Fátima; nadie conocía Santiago"

¿Qué tienen en común un exvicepresidente de Galicia, un coach, un ingeniero escocés jubilado, un hospitalero de 87 años, un podcaster y un escritor? Pues que todos ellos son peregrinos del Camino, que es como ese viejo ultramarinos de aldea donde uno puede encontrar casi de todo. Una diversidad que la asociación Acude Rural (colectivo para el desarrollo rural a través de proyectos culturales que promocionan el patrimonio) quiere aprovechar para obtener información de primera mano sobre el fenómeno Xacobeo, con el fin de articular una visión de la ruta que vaya más allá de las cifras, justo ahora que se viene de batir el récord de 500.000 compostelas.

"Se trata de hacer un análisis más cualitativo que cuantitativo", explica Aser Álvarez, uno de los promotores de la Biblioteca Humana del Camino (BHC). "Una reflexión más sosegada y humana sobre dónde está el fenómeno Xacobeo y hacia dónde debe ir", consciente de su papel en el desarrollo del rural.

La BHC nace con una recopilación de diez experiencias personales de peregrinos, una por cada ruta oficial a Santiago, recogidas en formato podcast y disponibles a través de las plataformas Spotify, Youtube e iVoox. Pero la idea es "ir alimentando esa biblioteca" con nuevas entrevistas. Las próximas serán a diez mujeres, para comprobar también si hay distintas visiones o sensibilidades en la percepción de la ruta.

"Estamos demasiado obsesionados con cifras y récords, pero nos parece más interesante abordar un análisis más cualitativo de cómo está el Camino, qué siente la gente que lo hace, qué funciona bien, qué funciona mal...", a través de documentación de peregrinos, pero también de residentes en la ruta.

Toda esa biblioteca permitirá abordar ese "dilema" en el que se mueve el fenómeno Xacobeo, que hace tiempo que convive con conceptos como turigrino, masificación o turistificación.

El proyecto de Acude Rural también pone el foco en otro aspecto determinante: la interacción entre la población local y los peregrinos, "algo fundamental para conseguir que esa relación sea mutuamente enriquecedora".

La BHC, subvencionada por el Plan Xacobeo de la Xunta, se inspira en parte en la figura de Elías Valiña, el cura de O Cebreiro creador de la emblemática flecha amarilla y gran impulsor del Xacobeo. "A él le gustaba escuchar", recuerda Álvarez. Y eso es lo que hace Acude Rural: ofrecer un espacio "para que la gente tenga donde contar esas historias" y, con ellas, "los gestores dispongan de un termómetro cualitativo" a la hora de tomar decisiones sobre el Camino.

Por ahora, las diez historias iniciales no permiten sacar grandes conclusiones, "pero tenemos mucho más material recopilado y voluntarios, colaboradores y colectivos que nos ayudan", como la propia Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

«El Camino está perdiendo esencia, ya es como ir a ver una final de fútbol»

Xosé Luis Barreiro Rivas, exvicepresidente de la Xunta, recorrió el Camino Francés con sus padres hace ya medio siglo, aunque se sumó al boom del año 1993 con un peregrinaje en moto. Estudioso de la ruta desde los años 70, lo que le da perspectiva, él es de los que alerta de que "está perdiendo un poco su identidad", al convertirse en «un atractivo turístico más», ya casi como «ir a ver una final de fútbol a Amsterdam», bromea. «Le quitan interés y belleza».

"Empezamos el Camino sin saber por qué y acabamos encontrando algo"

Daniel Álvarez, coach y formador compostelano, cuenta su experiencia en el Camino de Fisterra y Muxía. Él usa la ruta como herramienta para la formación de otra gente y lo pone en valor. "Todo el mundo tiene referencia del Camino y todo el mundo abre los ojos como si estuviéramos hablando de algo muy valioso", reconoce. Sobre su experiencia personal, cuenta que es la de muchos otros peregrinos. "Muchos empezamos el camino sin saber por qué, pero todos acabamos encontrando algo en él". ¿Y cuál es el futuro? Es "optimista". "Sigue siendo muy parecido a hace años, están respetando bastante bien el alma del Camino".

"En la vida diaria nos absorben las pantallas y nos perdemos todo alrededor"

Aitor Borde llegó a Santiago desde Almería por la Vía de la Plata. No fue su primera vez. Él empezó a caminar en 2007 "por no saber qué hacer con mi vida" y esa incertidumbre de no saber "crea cierta angustia existencial". El defiende "caminar más despacio, escuchando tus pasos y lo que hay alrededor; nos perdemos en pantallas y en una vida diaria que nos absorbe y nos perdemos todo" alrededor.

"El año que viene peregrinaré de fiesta en fiesta"

El ingeniero escocés Jim Todd entiende "la presión" que provoca la masificación alrededor del Xacobeo, tras comprobar que hay poca gente de Galicia que hace la ruta. Por eso cree que el Camino "no podría existir en cualquier otro país que no fuese España, porque aquí la gente es tan amigable que nos hacen sentir de maravilla". Es algo que quiere agradecer, después de vivir experiencias personales muy buenas en las rutas, en su caso la última el Camino Inglés. Y ya amenaza: el año que viene peregrinará por Galicia "pero de fiesta en fiesta".

"El Camino tendría que ser asignatura obligatoria en la escuela"

Si cada vida es un mundo, la de Santiago Sánchez da para una novela, ya que estuvo encarcelado 15 meses en Irán. Como peregrino, descubrió en el Camino Primitivo "una ruta más solitaria e interior". "Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su historia y cualquier ruta es respetable", dice. Para él, "hacer el Camino debería ser asignatura obligatoria en la escuela". Y afirma que él aprendió en la experiencia que "las cosas más sencillas son la que llenan al ser humano" y que "caminar te permite darte cuenta de lo poco que necesitas para llegar lejos".

"El gran sonido del Camino es el silencio: oyes pájaros, árboles, pisadas..."

Ernesto Bustio es una enciclopedia del Camino. A sus 87 años sigue el pulso diario de la ruta desdel albergue La cabaña del abuelo Peuto, en el Camino del Norte, en Güemes (Cantabria). Su visión es reflexiva. "El gran sonido del camino es el silencio: pájaros, árboles, ruido de pisadas... cuando has hecho el camino solo vas con la compañía de ese sonido permanente, de árboles, pájaros, rayos de sol... es algo especial".

"Consideramos Padrón el germen y la cuna del Xacobeo"

Javier Sánchez Agustino es presidente de la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, un camino poco conocido asentado sobre la ruta original y primigenia que siguieron los restos del Apóstol para llegar a Composte. "Consideramos Padrón germen y cuna del Xacobeo", reivindica. "No se completa la peregrinación si la finalización no incluye una visita al lugar donde arribó la barca apostólica", según la leyenda hecha en piedra.

"Se agradece la tranquilidad del Camino de Invierno frente al Francés"

David Mulé es algo más que un peregrino, ya que como podcaster y periodista es un gran promotor y difusor de la ruta. Su última experiencia fue con el Camino de Invierno, que disfrutó al máximo por su mayor soledad y menor masificación. "El Camino es una de mis mayores pasiones", confiesa tras dos décadas como peregrino. "Es la primera vez que hice este Camino y me está encantando, se nota la tranquilidad respecto al Camino Francés y se agradece la calma". Y confiesa: "Lo que más me gusta es conectar conmigo".

"En el 93 los portugueses creían que íbamos a Fátima, no a Santiago"

Xosé Benito Reza publicó en los 90 Memorias do Pedal, un manual no tan antiguo como el Códice Calixtino pero igual de pionero ya que hablaba de una ruta en bici por un Camino Portugués en aquel momento totalmente desconocido. "Tanto bum había aquí en el año 1993 que me sorprendía que cuando estaba cruzando Lusitania que nadie lo conocía. La gente que nos veía por Portugal pensaba que íbamos a Fátima y no a Santiago", relata.

"El Camino fue un antes y un después"

Mariano Pineda gestiona una casa albergue de Angueira de Castro (Rois), en el Camino Portugués de la Costa. Argentino afincado en Galicia, peregrinó por primera vez en 2007 con su esposa, una experiencia que le permitió superar un duelo personal y un queme laboral. "El Camino fue un antes y un después", recuerda. Tras él llegó un año sabático que les permitió dar un giro a su vida. "El Camino tiene detrás una realidad más profunda: está fundamentado en la figura de Jesús".

Las historias completas de la Biblioteca Humana del Camino están disponibles en la web http://acuderural.org.