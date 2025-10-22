Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Festival Jaleo! vuelve a Santiago con nueva edición: estas son las primeras confirmaciones

La segunda edición se celebrará el 11 de abril de 2026 en el Multiusos Fontes do Sar

Imagen de la primera edición del Festival Jaleo! que regresa al Multiusos Fontes do Sar el próximo 11 de abril

Imagen de la primera edición del Festival Jaleo! que regresa al Multiusos Fontes do Sar el próximo 11 de abril / Mattias_Monsterkid

Valeria Pereiras

Valeria Pereiras

Santiago

Después del éxito de su primera entrega, el Festival Jaleo! prepara su segunda edición en Santiago. Según ha informado la productora Art Music Agency, el Multiusos Fontes do Sar se convertirá en epicentro de música y fiesta el 11 de abril, en la primavera de 2026. El festival, que en su debut contó con Viva Suecia como cabeza de cartel, llega renovado, con un programa que combina experiencia, talento emergente y diversidad sonora.

Primeras confirmaciones

Las primeras confirmaciones del evento incluyen al músico coruñés Xoel López que trae su último trabajo Caldo Espírito y una década de hits e innovación. Junto a él, forman parte del cartel el icónico trío Sidonie, que presentará Catalan Graffiti, su primer álbum íntegramente en catalán. La banda revelación del rock alternativo español Ultraligera y los representantes del folk gallego contemporáneo De Ninghures cierran la apuesta de Jaleo! por un elenco de artistas de estilos variados y directos llenos de energía.

Sidonie cierra su última gira en el Movistar Arena de Madrid.

Sidonie, una de las bandas de referencia del rock nacional, vuelve a Santiago el 11 de abril dentro del Festival Jaleo! / Cedida

Apuesta por un formato diferente

Según su productora, Jaleo! no se limita a ofrecer música; es una celebración de la cultura, la comunidad y la diversidad. El festival apuesta por un formato diferente a los macroeventos veraniegos, creando un espacio donde el público participe activamente y comparta la experiencia con la energía de las actuaciones en directo. Esta segunda edición demuestra que Jaleo! ha llegado para quedarse como cita fija en el calendario de festivales de Galicia.

Entradas

El interés del público ya ha quedado patente: los primeros 200 abonos “early bird” se agotaron en cuestión de minutos. Las entradas generales estarán disponibles el 27 de octubre a partir de las 12:00 horas en www.festivaljaleo.com, con precios a partir de 28 euros más gastos de gestión.

El Festival Jaleo! 2026 cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia y del programa Concertos do Xacobeo, así como con la colaboración de Vibra Mahou.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
  2. Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
  3. Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
  4. Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
  5. Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
  6. Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
  7. Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
  8. Susto en Santiago: arde un coche de alta gama mientras circulaba por Conxo

Santiago rende homenaxe ao filósofo Manuel Regueiro Tenreiro

Santiago rende homenaxe ao filósofo Manuel Regueiro Tenreiro

"Gaza es un pequeño pedazo de tierra junto al mar. Por eso tenemos esa conexión con él, nos hace felices"

"Gaza es un pequeño pedazo de tierra junto al mar. Por eso tenemos esa conexión con él, nos hace felices"

Borrasca Benjamín: Santiago cierra sus parques por fuertes vientos y lluvia

Borrasca Benjamín: Santiago cierra sus parques por fuertes vientos y lluvia

El Festival Jaleo! vuelve a Santiago con nueva edición: estas son las primeras confirmaciones

El Festival Jaleo! vuelve a Santiago con nueva edición: estas son las primeras confirmaciones

Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes

Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes

El Pórtico de la Gloria cobra vida: Grok anima las esculturas del Mestre Mateo en un vídeo sorprendente

El Pórtico de la Gloria cobra vida: Grok anima las esculturas del Mestre Mateo en un vídeo sorprendente

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 22 de octubre en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 22 de octubre en Santiago?

Lleno al recordar los años del Conxo independiente

Lleno al recordar los años del Conxo independiente
Tracking Pixel Contents