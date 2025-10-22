El Festival Jaleo! vuelve a Santiago con nueva edición: estas son las primeras confirmaciones
La segunda edición se celebrará el 11 de abril de 2026 en el Multiusos Fontes do Sar
Después del éxito de su primera entrega, el Festival Jaleo! prepara su segunda edición en Santiago. Según ha informado la productora Art Music Agency, el Multiusos Fontes do Sar se convertirá en epicentro de música y fiesta el 11 de abril, en la primavera de 2026. El festival, que en su debut contó con Viva Suecia como cabeza de cartel, llega renovado, con un programa que combina experiencia, talento emergente y diversidad sonora.
Primeras confirmaciones
Las primeras confirmaciones del evento incluyen al músico coruñés Xoel López que trae su último trabajo Caldo Espírito y una década de hits e innovación. Junto a él, forman parte del cartel el icónico trío Sidonie, que presentará Catalan Graffiti, su primer álbum íntegramente en catalán. La banda revelación del rock alternativo español Ultraligera y los representantes del folk gallego contemporáneo De Ninghures cierran la apuesta de Jaleo! por un elenco de artistas de estilos variados y directos llenos de energía.
Apuesta por un formato diferente
Según su productora, Jaleo! no se limita a ofrecer música; es una celebración de la cultura, la comunidad y la diversidad. El festival apuesta por un formato diferente a los macroeventos veraniegos, creando un espacio donde el público participe activamente y comparta la experiencia con la energía de las actuaciones en directo. Esta segunda edición demuestra que Jaleo! ha llegado para quedarse como cita fija en el calendario de festivales de Galicia.
Entradas
El interés del público ya ha quedado patente: los primeros 200 abonos “early bird” se agotaron en cuestión de minutos. Las entradas generales estarán disponibles el 27 de octubre a partir de las 12:00 horas en www.festivaljaleo.com, con precios a partir de 28 euros más gastos de gestión.
El Festival Jaleo! 2026 cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia y del programa Concertos do Xacobeo, así como con la colaboración de Vibra Mahou.
